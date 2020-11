Le streaming est l’avenir du cinéma selon le co-réalisateur d‘Avengers Endgame

Joe Russo, co-réalisateur d‘Avengers Endgame, pense que le streaming est le futur du cinéma.

L’année dernière, Avengers Endgame a explosé tous les records au box office en devenant le film le plus lucratif de toute l’histoire du cinéma dans le monde. Cela a prouvé que les gens vont encore en salles. Cependant, avec les temps qui cours et le virus qui circule, le public s’est tourné vers le streaming et les studios prennent avantage de cette manière de proposer du cinéma.

Selon Joe Russo, le streaming offre de nouveaux avantages : « Le monde est perturbé et il change à une vitesse fulgurante et [l’urgence sanitaire mondiale] a certainement accéléré ce changement. »

Pour lui, le streaming est mieux adapté pour certains films : « Et je pense qu’il y a certaines histoires qui sont mieux adaptées à la distribution numérique hors de la distribution en salles et je pense, vous savez que ces histoires sont de plus en plus évidentes. Je pense aussi qu’il y a une réelle spécificité pour atteindre les régions, les régions internationales que le numérique a comme avantage. »

C’est aussi moins couteux pour ceux qui n’ont pas beaucoup de moyen mais veulent consommer des films : « De plus, il y a un avantage de coût. Les gens peuvent partager des comptes, vous savez, où ils peuvent obtenir, vous savez, 10 films par mois pour le prix d’un film. Vous savez que tout le monde ne peut pas se permettre le luxe d’aller au cinéma. »

Le streaming est aussi avantageux pour les films à petit budget qui sortent généralement dans peu de salles. Ils peuvent ainsi atteindre un plus grand public : « Il y a juste un public plus large que vous pouvez atteindre et il n’y a aucune métrique de premier week-end au box-office par lequel les films sont définis de manière inappropriée, car tous les films ne sont pas conçus pour tout écraser lors du week-end de lancement au box-office. Et si cela va nuire à l’histoire ou à la façon dont la presse ou le public perçoit un film, alors peut-être que ce n’est pas la meilleure façon de sortir ce film. »

Evidemment, les sorties dans les salles de cinéma restent importante mais les choses évoluent. Le fait qu’un gros film comme Wonder Woman 1984 fasse ses débuts sur HBO Max le même jour que sa sortie en salles est, selon Russo, un important présage de choses à venir.

« Je pense que [Wonder Woman 1984] n’est qu’un échantillon de ce à quoi ressemblera le futur. Mais je pense qu’ils peuvent se superposer et ceux qui veulent l’expérience cinéma peuvent l’obtenir et ceux qui, vous le savez pour d’autres raisons, économiques ou de santé ou peu importe celles-ci, ont la possibilité de le voir chez eux. »

Cherry, le prochain film des frères Russo avec Tom Holland sortira aux Etats-Unis en salles mais aussi sur AppleTV+.

Source : ComicBook / Crédit ©DR