Friends : Les acteurs pleurent la mort de James Michael Tyler, alias Gunther

Les acteurs de Friends pleurent la mort de leur ancien collègue et ami James Michael Tyler, alias Gunther.

Cette semaine, la famille Friends a perdu un de leur membre adoré. James Michael Tyler, alias Gunther, est décédé d’un cancer de la prostate à l’âge de 59 ans. À la suite de la triste nouvelle, de nombreuses anciennes co-stars de Tyler lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

« Friends n’aurait pas été pareil sans toi », a écrit Jennifer Aniston sur Instagram. « Merci pour le rire que tu as apporté à la série et à toutes nos vies. Tu nous manquera tellement. »

Aniston a accompagné son hommage de la scène du final de Friends où Gunther a avoué son amour pour Rachel. Rachel donne une réponse particulièrement touchante et qui resonne aujourd’hui : « Chaque fois que je serai dans un café en train de prendre un café ou que je verrai un homme aux cheveux plus brillants que le soleil, je penserai à toi. »

David Schwimmer (Ross) a écrit : « James, merci d’avoir joué un rôle aussi merveilleux et inoubliable dans Friends et d’être un gentleman au grand cœur et un homme bon dans la vie. Tu vas nous manquer, mon pote. »

Courteney Cox (Monica) a remercié Tyler pour sa gratitude et son humilité. « La taille de la gratitude que tu as apportée et montrée chaque jour sur le plateau est la taille de la gratitude que je ressens pour t’avoir connu », a-t-elle écrit sur Instagram. « Repose en paix, James. «

Lisa Kudrow a déclaré : « James Michael Tyler, tu vas nous manquer. Merci d’avoir été là pour nous tous. »

En plus de la même photo postée par tous ses camarades, Matt LeBlanc a posté une photo de Gunther avec Joey et a écrit : « Nous avons beaucoup ri, mon pote. Tu vas nous manquer. RIP mon ami. »

Pour finir, sur Twitter, Matthew Perry a écrit : « Nous avons perdu un bon ami hier en James Michael Tyler. Gunther, tu vas nous manquer. Repose* en paix. »

We lost a good Friend yesterday in James Michael Tyler. Gunther, you will be missed. Read in Peace. — matthew perry (@MatthewPerry) October 25, 2021

Le casting principal s’était récemment reconnecté avec Tyler pour la réunion spéciale de Friends sur HBO Max. Bien que sa maladie l’ait empêché d’être présent en personne, Tyler a quand même fait une apparition virtuelle via Zoom.

Crédit ©Warner Bros TV