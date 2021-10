Dexter New Blood : Nouvelle image promo avec les anciens et les nouveaux

Nouvelle image promo avec les anciens et les nouveaux personnages pour Dexter New Blood.



Les nouveaux et anciens personnages sont rassemblés dans une nouvelle photo pour la mini-série Dexter: New Blood, revival de la série à succès de Showtime, Dexter. Alors que la star Michael C. Hall est de retour en tant que titulaire Dexter, certains anciens visages sont également présents.

La nouvelle photo voit le casting ensemble à l’extérieur d’une cabane enneigée dans une scène qui semble être le calme avant que le sang et la mort ne les rattrapent lors de la première de Dexter: New Blood.

De gauche à droite, la photo présente Clancy Brown dans le rôle de Kurt Caldwell, Johnny Sequoyah dans le rôle de Audrey Bishop, Jack Alcott dans le rôle de Harrison Morgan, Alano Miller dans le rôle de Logan, Julia Jones dans le rôle de Angela Bishop, Michael C. Hall dans le rôle de Dexter Morgan, et Jennifer Carpenter dans le rôle de Debra Morgan.

Comme les fans de Dexter s’en souviendront, sa sœur Debra est décédée dans la franchise. Cependant, Jennifer Carpenter est de retour dans New Blood pour « hanter » son frère. Lors d’un panel de la Television Critics Association, Carpenter a déclaré que Debra était « plus un lien, un écho ou une vérité gênante pour Dexter… [Elle] revient en quelque sorte pour le hanter, le punir, le soigner, le provoquer et l’aimer. »

Dix ans après sa disparition dans la tourmente de l’ouragan Laura, Dexter Morgan vit désormais loin de Miami, sous une autre identité, dans la petite ville d’Iron Lake, dans l’Etat de New York. L’ex-expert médico-légal de la police voit son Dark Passenger refaire surface à la suite d’événements inattendus troublant sa quiétude.

Dexter New Blood démarre le 7 novembre sur Showtime et en US+24 sur Canal+.

Crédit ©Showtime