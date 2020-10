Mourir Peut Attendre : Pas de sortie streaming, le film est toujours prévu en salles

Mourir Peut Attendre est toujours prévu pour une sortie en salles et ne sera pas disponible en streaming.

Depuis quelques jours, certains médias annoncent que le prochain James Bond, Mourir Peut Attendre, sortirait finalement en streaming. Ce n’est pas le cas, la MGM (le distributeur) a toujours l’intention de sortir le film en salles et ils ne sont pas en discussion avec des plateformes de streaming pour distribuer le film.

Vendredi dernier, Bloomberg a rapporté que la MGM discutait avec Apple et Netflix pour sortir le film directement en streaming, mais selon un porte-parole du distributeur, le film est toujours prévu pour une sortie en salles en avril 2021 aux Etats-Unis et fin mars en France.

En mars dernier, la sortie du film – qui sera le dernier de Daniel Craig dans le rôle principal – a été repoussée au mois de novembre à cause de la pandémie de coronavirus. Puis ce mois-ci, on appris que le film serait à nouveau repoussé pour les mêmes raisons. Il est désormais prévu pour une sortie au printemps 2021.

Dans Mourir Peut Attendre, Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

Mourir Peut Attendre est écrit par Neal Purvis & Robert Wade (007 Spectre, Skyfall), Cary Joji Fukunaga, Scott Z. Burns (Contagion, La Vengeance Dans La Peau) et Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, Fleabag).

Le film réunit au casting Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah, Jeffrey Wright et Ralph Fiennes.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga, Mourir Peut Attendre est annoncé pour le 31 mars 2021 en France.

Source : Deadline / Crédit ©MGM/Universal