Creed 3 : Michael B. Jordan à la réalisation ?

Michael B. Jordan serait en négociation pour réaliser Creed 3 en plus d’avoir le rôle principal.

Michael B. Jordan va-t-il faire ses débuts de réalisateur avec le film Creed 3 ? C’est apparemment une possibilité. Selon un article de Deadline, qui était surtout à propos du prochain James Bond Mourir Peut Attendre, on apprend que la MGM considèrerait l’acteur pour porter la casquette de réalisateur pour le troisième volet de la franchise dérivée de Rocky.

Ryan Coogler a réalisé Creed en 2015, tandis que Steven Caple Jr. a repris les rênes pour Creed 2. Maintenant, il semble que Michael B. Jordan pourrait finir par faire ses débuts en tant que réalisateur avec Creed 3.

Ceci n’est pas une surprise puisque l’acteur aurait apparemment reçu une offre pour réaliser le troisième film en 2018. « L’année dernière (2018), lors d’une conversation avec notre star de Creed, Michael B. Jordan, je lui ai offert l’opportunité non seulement de jouer, mais aussi de réaliser Creed 3, » a écrit le producteur Irwin Winkler dans son livre Life in Movies: Stories From 50 Years in Hollywood.

Reste à savoir si Jordan sautera sur cette opportunité. Sachant qu’il a toujours voulu être réalisateur, on imagine qu’il acceptera. « J’apprends depuis l’âge de douze ans, sur les plateaux de tournage », a confié Jordan dans le passé. « Voir ce que tout le monde fait, dans tous les départements, des costumes au son. Je me suis toujours soucié de ce dont tout le monde avait besoin. C’est un peu comme une perspective parfaite pour pouvoir aider à gérer un plateau. J’adore collaborer. . Et permettre aux gens de faire ce qu’ils font de mieux. » On dirait certainement que l’acteur est prêt à faire la transition derrière la caméra à ce stade.

Jordan a déjà confirmé qu’il reviendrait dans le rôle principal pour un troisième film, même si on ne sait pas encore quand la production démarrera. Pour le moment, on sait seulement que le scénariste Zach Baylin a été engagé pour écrire le film.

On attend d’avoir plus de détails sur Creed 3.

