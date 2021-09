The Flight Attendant saison 2 : Nouveau casting et intrigue révélés

HBO Max révèle l’intrigue ainsi que le nouveau casting qui rejoindra Kaley Cuoco dans la saison 2 de The Flight Attendant.

Cassie Bowden sera de retour pour une saison 2 de The Flight Attendant et la jeune navigante aura un nouveau travail qui mènera à une intrigue internationale. Elle sera également entourée de nouveaux personnages dans sa nouvelle aventure.

La première saison de la comédie dramatique de HBO Max nominée aux Emmy Awards, suivait l’hôtesse de l’air titulaire jouée par Cuoco après qu’elle se soit réveillée au lit à côté d’un cadavre sans aucun souvenir de ce qui s’est passé. A la fin de la saison, Cassie a non seulement aidé à capturer le meurtrier responsable de ce cadavre, mais a décidé d’arrêter de boire. En effet, elle avait de gros problèmes d’alcool.

Puis dans le final, elle a reçu une offre provisoire pour rejoindre le programme d’actifs civils de la CIA. Et il semble que la série poursuive ce développement dans sa deuxième saison qui commencera alors que Cassie est enfin sobre et vie à Los Angeles.

Le synopsis dévoile que Cassie « comme atout de la CIA pendant son temps libre. Mais lorsqu’une mission à l’étranger l’amène à être témoin par inadvertance d’un meurtre, elle se retrouve mêlée à une autre intrigue internationale. »

Parmi les nouveaux acteurs, on trouve Mo McRae (Pitch, Rebel) dans le rôle de Benjamin Berry, « un officier de la CIA qui a peut-être la mauvaise habitude de s’impliquer un peu trop dans ses atouts ». Pendant ce temps, Callie Hernandez (Soundtrack) et JJ Soria (Gentefied) jouent le couple de chasseurs de primes Gabrielle et Esteban Diaz. Gabrielle est colérique et calculatrice, et trouve souvent que ses « problèmes de contrôle des impulsions entravent son travail ». Esteban essaie de garder Gabrielle calme « mais est souvent aussi passionné que sa partenaire ».

HBO Max a également annoncé la liste des guest-stars récurrentes de la saison 2 – mais, malheureusement, sans aucune description de personnages, juste leurs noms : Cheryl Hines (Curb Your Enthusiasm) dans le rôle de Dot Karlson ; Jessie Ennis (Mythic Quest) dans le rôle de Jenny ; Mae Martin (Feel Good) dans le rôle de Grace St. James; Margaret Cho (Drop Dead Diva) dans le rôle d’Utada ; Santiago Cabrera (Star Trek : Picard) dans le rôle de Marco ; et Shohreh Aghdashloo (The Expense) dans le rôle de Brenda.

Notez que Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz, Rosie Perez, T.R. Knight, Yasha Jackson et Audrey Grace Marshall qui étaient dans la saison 1 seront de retour.

The Flight Attendant a déjà commencé la production de la saison 2, en tournage à Los Angeles, Berlin et Reykjavik.

Source : Deadline / Crédit ©HBO Max