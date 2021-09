Sex Education : Saison 4 annoncée durant l’événement Tudum de Netflix

A peine la saison 3 lancée, la série Sex Education reviendra bien pour une saison 4 sur Netflix.

L’éduction sexuelle des élèves de Moordale n’est pas encore terminée, ils ont encore des choses à apprendre. Durant l’événement Tudum qui s’est déroulé ce samedi 25 septembre, Netflix a annoncé le renouvellement de la série Sex Education pour une saison 4.

Ce renouvellement arrive seulement une semaine après le lancement de la saison 3, qui est sans doute la meilleure saison à ce jour. On attend de voir ce que la saison 4 réserve à Otis, Maeve, Eric, Aimee, Adam et les autres.

Dans la saison 3, Otis a des rapports sexuels occasionnels, Eric et Adam officialisent leur relation et Jean attend un enfant. De son côté Hope (Jemima Kirke), la nouvelle proviseure, tente de remettre Moordale sur le chemin de l’excellence, Aimee découvre le féminisme, Jackson tombe amoureux et un message vocal n’a pas dit son dernier mot. Animaux monogames, phénomènes étranges, cupcakes classés X et bien d’autres surprises de la part de Madame Groff sont au programme de cette nouvelle saison.

Parmi les nouveaux acteurs et nouvelles actrices qui rejoignent cette saison 3, nous retrouvons Jason Isaacs, qui joue le rôle du frère aîné de M. Groff, plus accompli et très peu modeste ; l’artiste et auteur.rice-compositeur.rice Dua Saleh, qui fait ses débuts à l’écran en jouant le rôle de Cal, un.e étudiant.e non binaire à Moordale ; et Indra Ové, qui joue le rôle d’Anna, la mère adoptive d’Elsie.

On retrouve à l’affiche : Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Sami Outalball, Anne-Marie Duff, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Rakhee Thakrar et Jim Howick.

En attendant la saison 4, les 3 premières saisons de Sex Education sont disponibles sur Netflix.

Crédit ©Netflix