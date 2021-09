La Casa de Papel partie 5 – Vol 2 : Extrait dévoilé durant l’événement Netflix Tudum

Netflix a dévoilé un premier extrait pour la dernière partie de la série La Casa de Papel.

Ce samedi 25 septembre se tenait Tudum, un événement spécial de Netflix pour les fans où les acteurs des films et des séries de la plateforme se sont réunis pour offrir des extraits et autres teasers des projets à venir.

Alors que les 5 premiers épisodes de la partie de La Casa de Papel viennent récemment d’être dévoilés sur a plateforme, un premier extrait pour la suite de la dernière partie a été révélé par Netflix durant l’événement Tudum. Cet extrait se déroule après la disparition du Professeur.

La cinquième partie de la série à succès espagnole, voit le gang enfermé à la Banque d’Espagne pendant plus de 100 heures. Ils ont réussi à sauver Lisbonne, mais leur moment le plus sombre est à leurs trousses après avoir perdu l’un des leurs. Le professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, il n’a pas de plan d’évasion.

Juste au moment où il semble que rien d’autre ne pourrait mal tourner, un ennemi entre en scène qui est beaucoup plus puissant que tous ceux auxquels ils ont été confrontés : l’armée. La fin du plus grand casse de l’histoire approche et ce qui a commencé comme un vol se transformera en guerre.

Le casting comprend Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, José Manuel Poga et Mario de la Rosa.

Les derniers épisodes de La Casa de Papel arriveront le 3 décembre prochain.

La Casa de Papel – Extrait volume 2 – VF