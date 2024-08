Ted Lasso : Une saison 4 en préparation avec des retours principaux potentiels

Ted Lasso se dirige vers une saison 4 avec des options de retour pour au moins 3 membres principaux de la distribution.

Alors qu’on pensait que la série était terminée après la saison 3, il semble que ce n’était qu’une mi-temps. Selon Deadline, Apple TV+ et Warner Bros Television sont sur le point de faire revenir la série populaire sur le terrain avec une quatrième saison. Il y aurait même une option pour les retours de trois des acteurs principaux.

Il s’agit de Hannah Waddingham, qui incarne Rebecca Walton, propriétaire de l’AFC Richmond, Brett Goldstein, qui incarne le dur à cuir Roy Kent et Jeremy Swift, qui joue le directeur des opérations de football, Leslie Higgins.

Après avoir sécurisé le trio, le studio devrait commencer à contacter les autres acteurs de Ted Lasso avec des contrats SAG-AFTRA dont les options ont expiré, ils devront donc conclure de nouveaux accords. Cela inclurait les co-créateurs/producteurs exécutifs Jason Sudeikis (Ted Lasso) et Brendan Hunt (Coach Beard) ainsi que Juno Temple (Keeley Jones).

Cependant, il est dit que Phil Dunster (Jamie Tart), ne reviendra peut-être pas, probablement en raison d’un conflit d’emploi du temps, étant à la fois sur The Devil’s Hour de Prime Video et sur Surface d’Apple.

On ne sait pas quelles autres stars pourraient être approchées pour la saison 4 mais les acteurs ont tous répété à plusieurs reprises qu’ils seraient heureux de reprendre leurs rôles si l’occasion se présentait. Beaucoup viendraient probablement pour des apparitions.

Jason Sudeikis, qui a co-créé Ted Lasso avec Brendan Hunt, Joe Kelly et Bill Lawrence, avait initialement conçu la comédie comme un arc narratif de trois saisons et il est resté fidèle à ce plan malgré l’énorme succès de la série. Mais il n’avait pas fermé la porte à davantage de Ted Lasso – c’est pourquoi la saison 3 n’a (techniquement) jamais été qualifiée de finale – à condition de trouver la bonne idée.

Pour le plus grand plaisir des fans de Ted Lasso, plus d’un an après le final de la saison 3, il semble que la suite soit proche.

Avec son ton exaltant et son personnage principal bon enfant et éternel optimiste, Ted Lasso était la série parfaite à lancer au plus fort de la pandémie en août 2020. La comédie est devenue un succès mondial instantané et la série originale d’Apple TV+ la plus regardée de tous les temps.

En plus de son immense popularité auprès du public, Ted Lasso a remporté 13 Emmy Awards au cours de ses trois saisons, dont deux trophées consécutifs de meilleure série comique et des victoires d’acteurs pour Sudeikis (2), Goldstein (2), qui est également scénariste-producteur de la série, et Waddingham.

Le final de la saison 3, diffusé en mai 2023, a vu Keeley et Rebecca s’associer potentiellement pour une nouvelle entreprise, l’équipe féminine de l’AFC Richmond, avec tous les personnages principaux obtenant une fin heureuse, y compris Ted, vu pour la dernière fois en train d’entraîner son fils sur un terrain de football au Kansas.

