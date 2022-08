Umbrella Academy : La saison 4 sera la dernière

Netflix renouvelle la série Umbrella Academy pour quatrième et dernière saison.

The Umbrella Academy reviendra une dernière fois sur Netflix. La plateforme a annoncé qu’elle renouvelle la série de super-héros pour une quatrième et dernière saison. Ce renouvellement intervient un mois après le lancement de la saison 3, qui a fait ses débuts au premier rang du classement hebdomadaire des séries en anglais de Netflix avec 124,5 millions d’heures visionnées et a passé cinq semaines dans le Top 10.

Selon Deadline cette saison 4 est déjà en grande partie écrite par Steve Blackman, qui supervise The Umbrella Academy depuis le début. Il revient bien sûr, en tant que producteur exécutif et showrunner pour cette dernière saison.

« Je suis tellement excité que les fans incroyablement fidèles de The Umbrella Academy pourront vivre la fin appropriée du voyage des frères et sœurs Hargreeves que nous avons commencé il y a cinq ans », a déclaré Blackman. « Mais avant d’arriver à cette conclusion, nous avons une histoire incroyable à venir pour la saison quatre, une qui aura des fans sur le bord de leur siège jusqu’aux dernières minutes. »

Seront de retour dans la saison 4 : Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya et Colm Feore. Ne figurent pas sur la liste les réguliers de la saison 3 Adam Godley, Genesis Rodriguez et Britne Oldford dont le sort des personnages est resté incertain lors du final de la saison 3.

En attendant le retour de The Umbrella Academy pour sa saison finale, les trois premières sont à (re)voir sur Netflix.

Source : Deadline / Crédit ©Netflix