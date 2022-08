Sandman : Neil Gaiman a saboté une tentative d’adaptation « stupide » en film

Neil Gaiman avoue avoir joué un rôle dans le sabotage de l’adaptation de Sandman en film.

Avant que Sandman ne devienne une série sur Netflix, plusieurs tentatives d’adaptations sur grand écran ont été faites mais sans succès. Et alors qu’une de ses tentatives était proche de la production, Neil Gaiman a décidé de tuer le projet dans l’œuf. En effet, le créateur du roman graphique a révélé qu’il a joué un rôle dans le sabotage du film.

Dans une interview avec Rolling Stone, Gaiman a déclaré qu’il avait divulgué aux médias un scénario qu’il pensait être mauvais pour porer The Sandman au cinéma. « J’ai envoyé le script à Ain’t It Cool News, qui à l’époque était lu par les gens », a déclaré Gaiman.

« Et j’ai pensé : « Je me demande ce que Ain’t It Cool News va penser du script qu’ils vont recevoir de manière anonyme. Et ils ont écrit un article fabuleux sur le fait que c’était le pire scénario qu’ils n’aient jamais reçu. Et soudain, la perspective que ce film se produise s’est envolée. »

Ce scénario, à l’époque, été supervisé par le producteur Jon Peters (A Star is Born) et quand Gaiman l’a lu, il a pensé : « C’était le pire scénario que j’aie jamais lu », a déclaré Gaiman.

« Un gars du bureau de Jon Peters m’a téléphoné et il m’a dit : « Alors, Neil, as-tu eu la chance de lire le scénario que nous t’avons envoyé ? « Et j’ai dit : « Eh bien, oui. Oui je l’ai fait. Je n’ai pas tout lu, mais j’en ai assez lu. » Il a dit: « Alors, plutôt bien. Hein ? » Et j’ai dit : « Eh bien, non. Ce n’est vraiment pas le cas. » Il a dit: « Oh, allez. Il devait y avoir des trucs là-dedans que tu as aimé ?. » J’ai dit qu’il n’y avait rien là-dedans que j’aimais. Il n’y avait rien là-dedans que j’aimais. C’était le pire scénario que j’aie jamais lu. Ce n’est pas seulement le pire scénario de « Sandman ». C’est le pire scénario que j’aie jamais reçu. »

Détaillant les idées « vraiment stupides » dans le script de Peters, Gaiman a expliqué : « Il y avait des araignées mécaniques géantes… Lucifer, Morpheus et le Corinthien étaient des triplés identiques. Ils étaient une famille de frères identiques, et c’était une course pour voir qui pourrait obtenir le rubis, la barre et le sac de sable avant minuit en 1999, avant le début du nouveau millénaire, car celui qui l’obtiendrait serait le gagnant. C’était l’intrigue. »

La première saison de Sandman est disponible sur Netflix. La série n’a pas encore été renouvelée pour une saison 2.

Source : Rolling Stone / Crédit © Netflix