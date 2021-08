The Flash saison 8 : Un titre et des infos pour le crossover en 5 parties

The Flash recrute Batwoman, Atom, Mia Queen, Black Lightning et bien plus de super-héros pour son crossover événement en 5 parties.

La team Flash va avoir du renfort ! Il y a quelques mois, on apprenait que les 5 premiers épisodes de la prochaine saison de The Flash seraient le terrain d’un crossover avec les personnages d’autres séries de l’Arrowverse. On ne savait pas qui y participerait, mais les infos commencent enfin à tomber.

Tout d’abord, on apprend que cet événement en cinq parties s’intitule Armageddon et sera une menace extraterrestre. Ensuite, la CW a révélé qui viendra prêter main forte à la team Flash. On note notamment les retours de personnages qui ne sont plus présents dans l’Arrowverse ou dont les histoires arrivent à leur fin.

Cress Williams reviendra en Black Lightning, Brandon Routh de Legends of Tomorrow fera son retour dans son rôle d’Atom/Ray Palmer et Kat McNamara d’Arrow en Mia Queen, la fille d’Oliver et Felicity. Chyler Leigh alias Alex Danvers/ Sentinel de Supergirl sera également de la partie alors que sa série se termine bientôt.

Javicia Leslie, la Batwoman en titre sera présente et rencontrera les autres héros pour la première fois. On notera aussi le retour d’Osric Chau dans le rôle de Ryan Choi, qui a été présenté pour la première fois dans le crossover « Crisis on Infinite Earths« . C’est l’autre Atom des comics.

En plus de cela, Tom Cavanagh de The Flash et Neal McDonough devraient revenir en tant que méchants Eobard Thawne/Reverse Flash et Damien Darhk, respectivement.

Et apparemment, les Légendes ne seront encore pas de la partie ce qui est bien dommage, mais on s’attend encore à des blagues méta de leur part. Autres absents notables, Supergirl et Superman à moins qu’ils nous réservent des surprises…

Le synopsis officiel se lit ainsi : « Une puissante menace extraterrestre arrive sur Terre dans des circonstances mystérieuses et Barry (Grant Gustin), Iris (Candice Patton) et le reste de la team Flash atteignent leurs limites dans une bataille désespérée pour sauver le monde. Mais avec le temps qui passe et le sort de l’humanité en jeu, Flash et ses compagnons devront également faire appel à de vieux amis pour que les forces du bien l’emportent. »

« En termes simples, ce seront certains des épisodes Flash les plus émouvants de tous les temps », a déclaré le showrunner de The Flash, Eric Wallace, dans un communiqué. « De plus, il y a des moments vraiment épiques et d’énormes surprises qui attendent nos fans. Et nous les réalisons à une échelle plus grande et plus audacieuse que nos épisodes Flash traditionnels. Alors oui, ‘Armageddon’ est bien plus qu’un simple autre roman graphique. Ce sera un véritable événement pour les fans de Flash et de l’Arrowverse, anciens et nouveaux. Honnêtement, j’ai hâte que le public voie ce que nous avons prévu. »

Cet événement spécial sera lancé dès e 16 novembre sur la CW.

