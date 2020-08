Justice League : Le septième membre de l’équipe se dévoile dans le Snyder Cut ?

Le trailer du Snyder Cut de Justice League introduit-il le septième membre de l’équipe ?

Depuis la révélation de la bande-annonce du Snyder Cut, les fans la dissèquent pour repérer le moindre indice. Récemment des fans ont vu une référence au Joker et maintenant, ils pensent avoir repéré le septième membre de l’équipe qui n’était pas dans la version « Josstice League ».

En 2017, quand Zack Snyder était encore aux commandes du film, une affiche avec le slogan « Unite the Seven » (Unir les Sept) avait intrigué les fans. Mais quand le film est sorti, il n’y avait plus que six héros. Qu’est-il arrivé au septième membre ? C’est une question qui n’avait pas de réponse à l’époque mais maintenant, avec Snyder qui va offrir sa version, ce septième membre pourrait apparaître.

Dans la bande annonce, au environ d’une minute et trois secondes, on peut voir Martha Kent devant la porte de Lois Lane. Si en apparence il s’agit de Martha, en réalité, il se peut bien qu’il s’agisse de J’onn J’onzz alias Martian Manhunter.

Il y a quelques mois, Zack Snyder a dévoilé des storyboards qui montraient une scène inédite où Martha rendait visite à Lois après la mort de Superman. Sur les images, après la sortie de Lois de la scène, Martha change de forme et se transforme en J’onn J’onzz, le Martian Manhunter, avant de se transformer en son identité civile régulière, le général Swanwick, le personnage joué par Harry Lennix dans Man of Steel et Batman V Superman.

Le storyboard a aidé à confirmer la théorie populaire des fans selon laquelle le Martian Manhunter se cachait à la vue de tous depuis que le DCEU a commencé avec Man of Steel. Dans les comics, J’onn J’onzz est un immigrant extraterrestre immensément puissant qui se cache sur Terre depuis des siècles, observant secrètement la montée des métahumains avant de rejoindre leur côté dans la Justice League.

La bande-annonce dévoilée au DC FanDome de ce week-end a été accueillie de manière très positive de la part des fans avec des gens impatients de voir plus de Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, Superman et The Flash dans des images inédites. C’est un film bien différent de celui sortie en salle qui attend le public.

Le film sera diffusé en quatre parties d’une heure sur HBO Max en 2021, mais pour le moment, la date de première exacte n’a pas encore été révélée. Quant à la distribution internationale, Warner Bros travaille dessus.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros