Transformers Le Commencement : Chris Hemsworth de retour au Comic Con

Chris Hemsworth revient au San Diego Comic-Con pour révéler la nouvelle bande-annonce de la préquelle animée Transformers Le Commencement.

Ce jeudi 25 juillet, Chris Hemsworth a fait son retour tant attendu au San Diego Comic Con pour présenter la nouvelle bande-annonce de son film d’animation Transformers Le Commencement.

L’acteur australien a longtemps été un pilier du Hall H du Convention Center de San Diego lorsqu’il jouait le rôle de Thor dans les films Marvel et il est maintenant de retour pour Transformers Le Commencement, la préquelle animée de la franchise Transformers, qui sortira en salles le 20 septembre.

Il a été rejoint par ses co-stars Brian Tyree Henry (Megatron), Keegan-Michael Key (Bumblebee) et le réalisateur Josh Cooley au panel du Hall H, où la bande-annonce a été montrée aux fans pour la première fois.

Le film propose l’histoire d’origine de deux des personnages les plus emblématiques de la franchise Transformers – Optimus Prime et Megatron, lorsqu’ils portaient des noms différents – Orion Pax et D-16. Connus comme ennemis jurés, mais autrefois amis liés comme des frères qui ont changé le destin de Cybertron pour toujours.

Scarlett Johansson (Elita), Jon Hamm (Sentinel Prime) et Laurence Fishburne (Alpha Trion) sont aussi au casting voix du film.

Transformers : Le Commencement sort le 23 octobre dans les salles.

Transformers : Le Commencement – Bande-annonce VOST

Transformers : Le Commencement – Panel Comic Con 2024

Crédit ©Paramount; Getty Images