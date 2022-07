Black Panther Wakanda Forever : Les acteurs voulaient honorer Chadwick Boseman

Les co-stars de Chadwick Boseman voulaient lui rendre hommage avec Black Panther Wakanda Forever.

Il y a presque maintenant deux ans, la mort de Chadwick Boseman des suites d’un cancer a été un choc pour tout le monde. La star de Black Panther a eu un énorme impact et il est difficile de voir une suite sans lui mais ses collègues et se sont réunit et n’avait qu’un but : l’honorer.

Durant le Comic Con qui a dévoilé une première bande-annonce émouvante,, les acteurs Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Winston Duke et Letitia Wright ont discuté avec EW de l’importance de faire les choses comme il faut. Ils espèrent que le film sera à la hauteur de l’hommage qu’ils rendent à l’acteur décédé trop tôt à 43 ans.

« La chose la plus importante, bien sûr, était d’honorer notre frère, notre chef et notre roi », a déclaré Danai Gurira à EW. « C’était définitivement au premier plan dans nos têtes, dans nos esprits et dans nos cœurs. Il y a eu cet impact incroyable que le premier Black Panther a eu, donc le besoin, je pense, était de vraiment solidifier que ces personnages et ce monde ont un arc. Ce n’était pas une chose mémorable d’une seule fois. »

Le casting a également parlé de vouloir que Wakanda Forever soit à la hauteur de l’héritage du premier film, qui a brisé les records au box-office et est devenu le premier film Marvel à décrocher une nomination aux Oscars pour le meilleur film. Comme l’a expliqué Gurira, leur objectif était de développer les thèmes du premier film, d’explorer de nouveaux coins de Wakanda et d’approfondir les arcs de personnages.

« Il est également important d’abandonner toute attente que ce film soit [comme] Black Panther 1 », a ajouté Duke. « Cela va être sa propre chose. Ce récit a évolué, il a changé, tout comme tous les personnages et les circonstances de Wakanda lui-même. Pour moi en particulier, j’ai juste dû abandonner l’attente que cela soit quelque chose comme le premier film et permettre à ce film d’exister par lui-même. »

En plus des acteurs de retour Gurira, Nyong’o, Duke, Wright et Florence Kasumba, Wakanda Forever présente de nouveaux visages. Tenoch Huerta joue le rôle du souverain légendaire Namor, avec Mabel Cadena et Alex Livinalli rejoignant le casting en tant que Namora et Attuma. Le film marquera également les débuts de Michaela Coel dans le rôle d’Aneka et de Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams, une brillante inventrice technologique adolescente qui jouera bientôt dans sa propre série Disney+, Ironheart.

Réalisé par Ryan Coogler, Black Panther Wakanda Forever sort le 9 novembre en France.

Source : EW / Crédit ©Marvel Studios