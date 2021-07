Army of Thieves : Première bande-annonce pour la préquelle d’Army of the Dead

Découvrez la première bande-annonce du film Army of Thieves, préquelle d’Army of the Dead

Après Army of the Dead, Netflix diffusera le film Army of Thieves, une préquelle centrée sur le cracker de coffres-forts Dieter, joué par Matthias Schweighöfer. Ce dernier est aussi à la réalisation du film qui se déroule avant les événements du film de zombies de Zack Snyder. Durant le Comic Con qui s’est déroulé ce week-end, une première bande-annonce a été dévoilée.

Dans cette préquelle d’Army of the Dead, Dieter, employé de banque dans une petite ville, vit l’aventure de sa vie quand une mystérieuse inconnue le recrute pour intégrer une équipe comprenant les criminels les plus recherchés par Interpol. Leur objectif : le braquage d’une série de coffres-forts légendaires réputés inviolables, un peu partout en Europe..

Selon la productrice Deborah Snyder, le film est une « comédie romantique sur le braquage », ajoutant : « Il se suffit à lui-même, et si vous pouvez le regarder parce que c’est l’histoire de notre perceur de coffres-forts, c’est aussi juste ce film vraiment doux et drôle », a-t-elle déclaré.

« C’est situé à notre époque, mais ce n’est pas comme un film de zombies. … Cela ressemble plus à « Braquage à l’italienne « , mais cela se passe dans un monde où ces zombies existent en Amérique et cela provoque une instabilité dans les institutions bancaires. Ils déplacent de l’argent, c’est donc l’occasion idéale pour un casse. »

Au casting on trouve également Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Jonathan Cohen et Guz Khan.

Zack Snyder et Deborah Snyder seront les producteurs du film, basé sur une histoire de Snyder et Shay Hatten.

Pour le moment, Army of Thieves n’a pas encore de date de lancement mais le film devrait arriver d’ici la fin de l’année sur Netflix.

Army of Thieves – Trailer VF

Army of Thieves – Trailer VO

Crédit ©Netflix