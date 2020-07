Justice League : Superman en costume noir comme le voulait Snyder (sneak peek) !

Black Superman devrait apparaître dans le Justice League de Zack Snyder, comme le montre cet extrait du director’s cut offert par le réalisateur.

C’est surement le director’s cut le plus attendu des fans de DC. Après s’être battu pour que le film soit enfin monté selon la vision du réalisateur originel, à savoir Zack Snyder, les fans de Justice League auront droit à un nouveau montage et une intrigue revue et corrigée par celui qui à l’origine dirigeait le projet.

Une révision qui ne sera pas sans surprises, ni nouveautés, notamment concernant l’arc narratif de Superman, absent des trois quarts de l’intrigue dans le film sorti en 2017, pour cause de moustache (True Story).

A l’occasion des divers panels du Comic Con @home, les fans de Justice League ont organisé leur propre convention virtuelle intitulée Justice Con, en marge de l’évènement remplaçant le célèbre ComicCon de San Diego, annulé à cause de la pandémie de Covid-19.

Une discussion de plus d’une heure, avec Zack Snyder, qui a fait quelques révélations, notamment concernant Superman, son costume ainsi que ses choix dans Justice League, qui ont été effacés par Whedon et les studios, réfractaires à ses idées.

Et ce n’est pas tout, ce dernier a offert aussi un court extrait, montrant Superman dans un tout autre costume. Jugez plutôt :

Cette scène très brève montre Superman dans un costume noir. Un costume que les fans de comics reconnaîtront, puisque le réalisateur a choisi de rendre hommage aux comics qui mettent en scène un autre décès du Kryptonien : The Death and the Return of Superman. Ce dernier revenait d’entre les morts dans cette histoire vêtu d’un costume tout noir.

Le réalisateur a d’ailleurs avoué qu’avant son départ, ce changement de costume était un sujet problématique : « Je défendais sans cesse l’idée du costume noir, mais ils me disaient que ce n’était pas une bonne idée » explique Snyder.

Une idée qui a donc été mise à part quand Snyder a dû quitter subitement le projet pour des raisons personnelles. « Franchement le studio n’était pas du tout d’accord.”

Pour ceux qui souhaitent découvrir Superman dans son nouveau look post-résurrection dans Justice League, il faudra attendre puisque ce director’s cut ne sera pas disponible avant 2021 sur HBO Max aux USA .

Cela dit, afin de mettre en haleine les fans, Snyder a annoncé qu’un nouveau trailer de son Justice League devrait être mis en ligne le mois prochain, lors de l’évènement mondial DC Fandome, consacré aux univers DC le 22 Août 2020.

Crédit photos : Droits Réservés