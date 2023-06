Marvel : Infographie de la chronologie entière de tout le Multivers créée par un fan

Un fan de Marvel a créé une infographie comportant la chronologie entière du Multivers du MCU, y compris les films Sony et Fox, jusqu’à la phase 6.

Le Multivers de Marvel est devenu une chose très vaste, voire même trop vaste s’étendant au-delà des limites du MCU. En effet, il se connecte désormais à la fois aux franchises Spider-Man de Sony et X-Men de Fox et il peut être difficile de garder une trace de tout car l’interconnectivité continue de se développer à un niveau sans précédent, devenant de plus en plus étendu à l’écran (sur le grand et le petit).

Cependant, une nouvelle infographie créée par un fan présente tout à merveille, affichant toute la continuité Marvel des différentes réalités et des chronologies entrelacées avec un visuel pratique.

Publiée sur Reddit et créée par u/Breakingerr, cette nouvelle infographie du Marvel Multiverse montre quels films alimentent d’autres films via des connexions multivers, lorsque des personnages d’autres réalités sont référencés tels que des caméos et / ou des apparitions de leurs variants, et même des connexions basées sur les théories les plus répandues.

Cette infographie aligne la continuité d’abord par studio puis par franchise. De plus, elle contient des projets à venir et culmine avec Avengers: Secret Wars, le grand événement crossover qui devrait rassembler toutes les intrigues multivers de manière épique en 2027.

Le redditor précise : « L’infographie ne montre que les films où le Multivers a été mentionné ou faisait partie intégrante des films. Il existe également des exceptions de films qui sont pertinents pour leurs univers respectifs sans mention de Multivers tels que Avengers: Age of Ultron ou la trilogie originale de X-Men.

Gardez à l’esprit que ceux qui sont marqués comme « théorisés » ne sont que des théories et des spéculations populaires (à l’époque) ou des fuites mineures flottant sur Internet, et non une confirmation du contenu futur. «

L’infographie de u/Breakingerr est incroyablement utile pour les fans de Marvel qui souhaitent approfondir et comprendre comment tout se connecte à travers toutes les différentes franchises et propriétés.

Source Reddit / Crédit ©Marvel/DR