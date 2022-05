The Flash saison 8 : Barry prend un coup de vieux (Spoilers et promo)

Barry prend un coup de vieux dans l’épisode 16 de la saison 8 de The Flash. Spoilers et promo du prochain épisode.

Cette semaine, The Flash a proposé un épisode qui était clairement du remplissage dans la saison (le showrunner appelle ça un « interlude »). Barry a fait face à un méchant qui souhaitait devenir immortel en drainant les autres de leur jeunesse. Il s’est ainsi attaqué à Barry qui a commencé à vieillir plus rapidement que la normale après avoir été frappé par une onde de choc.

Au début, l’épisode essaie de rendre la chose comique avec Barry agissant comme une personne âgée stéréotypée. Cependant, les choses prennent un tournant extrêmement sérieux. Plus Barry tape dans la speed force, plus il vieilli ce qui pourrait le mener à sa mort. L’épisode tente aussi de se rattacher à l’exploration de l’état mental de Barry concernant son inquiétude pour Iris en utilisant son vieillissement. Il commence à avoir peur de complètement oublié sa femme. Evidemment, il finit par vaincre le méchant et retrouve sa jeunesse.

Ailleurs dans l’épisode, le capitaine Singh revient et c’est agréable de le revoir. Même s’il n’a jamais été un acteur majeur de la série, sa présence dans cet épisode montre vraiment à quel point il a manqué depuis qu’il a quitté la série. Cependant, aussi belles que soient ses scènes avec son vieux collègue Joe West, il est difficile d’en voir l’intérêt réel. Evidemment, Joe est clairement en train de réévaluer sa vie et il est possible que la série prépare le terrain pour ce qui conduira éventuellement Joe (et évidemment Jesse L. Martin) à quitter la série.

Clairement, le message de l’épisode est « profitez de votre jeunesse tant qu’elle est encore là », mais en termes d’histoire plus large, ça ne fait pas avancer grand chose. A la fin de l’épisode, on retourne à ce qu’on avait laissé la semaine dernière. Barry rend visite à Caitlin et découvre son plan de faire revenir Frost. Il détruit son labo et s’en va, laissant ainsi son amie dévastée.

La semaine prochaine, la série fait une pose et reviendra le 8 juin avec un épisode qui sera réalisé par Danielle Panabaker (l’épisode de cette semaine a été réalisé par Caity Lotz de Legends of Tomorrow). Come le montre la promo, il se peut qu’un nouveau speedster dangereux fasse son apparition. Barry va même rendre visite à Thwane pour s’assurer qu’il est toujours emprisonné. Cet épisode devrait mettre en place le dernier roman graphique de la saison.

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

The Flash saison 8 – Promo 8×17 – Keep It Dark