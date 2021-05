The Flash saison 7 : La Team Flash dit au revoir à Cisco (promo et spoilers)

Découvrez la promo du prochain épisode de The Flash qui sera le dernier pour Carlos Valdes, alias Cisco, en tant que régulier. Spoilers.

Flash a sauvé Central City une fois de plus dans l’épisode précédent et il a réuni sa « famille » en ce qui concerne les forces, mais le sentiment de stabilité du héros va être de courte durée. Il y a quelques semaines, nous avons appris que Carlos Valdes quittait la série The Flash et son départ est imminent. La Team Flash va ainsi perdre un membre fondateur.

La CW a dévoilé un aperçu de Good-Bye Vibrations, le douzième épisode de la septième saison de The Flash et c’est l’épisode dans lequel Cisco (Carlos Valdes) dira au revoir à ses amis, changeant la composition et la dynamique de Team Flash pour toujours. Et, à première vue, cet adieu verra également l’équipe affronter un ennemi dangereux, qui pourrait mettre en danger leurs vies.

Dans cet épisode, Cisco et Kamila (Victoria Park) diront enfin à leurs amis qu’ils quittent Central City mais une nouvelle version d’une ancienne menace (Rainbow Raider) apparaît pour mettre à nouveau la ville en danger. Cisco aura donc une dernière mission avant de partir et Barry, Caitlin et Iris auront à peine le temps de digérer la nouvelle. Comme le montre la promo, les au revoir seront déchirants.

Si Good-Bye Vibrations semble être le dernier épisode de Valdes en tant que régulier dans la série, cela ne veut pas nécessairement dire qu’on ne le verra plus du tout. Au moment de l’annonce de son départ, il a été dit que la porte était ouverte pour un retour.

The Flash prend une petite pause et reviendra le 8 juin sur la CW.

The Flash saison 7 – Promo 7×12 – Good-Bye Vibrations