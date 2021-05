CW saison 2021/2022 : Grille de rentrée dévoilée et aperçu des nouveautés (trailer)

La CW dévoile enfin sa grille de rentrée avec pas mal de changements ainsi qu’un trailer qui donne un aperçu des nouveautés.

Après NBC, Fox, CBS et ABC, c’est au tour de la CW de dévoiler sa grille pour la rentrée prochaine. Une grille qui contient quelques changements et des nouveautés.

Tout’ d’abord, Riverdale passe de mercredi à mardi, er sera couplée avec le plus grand succès de la chaine, The Flash. Comme annoncé plus tôt, les deux séries lanceront leur nouvelle saison avec ce que The CW appelle des «événements en cinq épisodes». Les super-héros des autres séries DC rendront notamment visite à Flash.

Batwoman et Legends of Tomorrow sont également en mouvement, les deux séries quittent le dimanche pour mercredi. La CW transforme ses soirées du dimanche en soirées de jeux télévisés et le samedi est consacré au divertissements. Nancy Drew, quant à elle, passera du mercredi au vendredi soir. Walker et Legacy restent le jeudi soir.

Le reboot des 4400 arrivera dès la rentrée, le lundi, et sera en binôme avec All American. La chaine a décidé de garder la série spin-off All American Homecoming pour la mi-saison. Autre nouveauté qui attendra la mi-saison est la série Naomi d’Ava DuVernay. La promo ci-dessous donne un premier aperçu de ces nouvelles séries.

Charmed, Stargirl, Dynasty, In the Dark, Kung Fu, Roswell New Mexico et Superman & Lois ne reviendront pas avant la mi-saison. Pour le moment, ces séries ne sont, soit pas encore revenues ou termineront leur saison en cours durant l’été.

CW – Grille rentrée 2021

Lundi

20h All American

21h 4400

Mardi

20h The Flash

21h Riverdale

Mercredi

20h Legends of Tomorrow

21h Batwoman

Jeudi

20h Walker

21h Legacies

Vendredi

21h Nancy Drew

CW – Trailer saison 2021/2022