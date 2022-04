El Muerto : Le rappeur Bad Bunny devient le premier héros latino lead de Marvel

Le rappeur Bad Bunny jouera El Muerto, le premier héros latino de Marvel à avoir son propre film en live-action.

Le rappeur Bad Bunny s’apprête à devenir un super-héros Marvel. Durant le CinemaCon qui se déroule actuellement, Sony Pictures a annoncé que Bad Bunny incarnera El Muerto, le premier personnage latino à être à la tête d’un film Marvel en live-action.

Juan Carlos Estrada Sanchez, alias El Muerto, est un anti-héros du Spider-verse, un luchador super puissant dont les pouvoirs (super force et endurance) et le masque ont été transmis de génération en génération. Le personnage est apparu dans un comic Spider-Man dans lequel le lutteur a assisté à un événement caritatif organisé par J. Jonah Jameson. Ce dernier espérait qu’El Muerto batte Spider-Man et le démasque sur le ring.

Bien sûr, il y a eu d’autres personnages Latino en live-action avant El Muerto, y compris Ajak jouée par Salma Hayek dans Eternels et America Chavez incarnée par Xochitl Gomez qui fera son introduction dans le prochain Doctor Strange, mais El Muerto aura son propre film autonome. Et comme il s’agit de Sony, on ne peut pas considérer El Muerto comme faisant partie de l’univers cinématographique Marvel, du moins pour le moment.

« C’est incroyable. C’est incroyable. J’adore la lutte. J’ai grandi en la regardant et maintenant je suis un lutteur », a déclaré Bad Bunny à propos du rôle d’El Muerto lors d’une apparition surprise à la présentation Sony au CinemaCon à Las Vegas lundi soir. « C’est pourquoi j’aime ce personnage. Je pense que c’est le rôle parfait pour moi, ce sera épique. »

Bad Bunny est surtout connu pour sa musique mais il a déjà eu quelques rôles. Il a notamment joué dans la série Narcos Mexico et il sera bientôt dans le film Bullet Train avec avec Brad Pitt et Sandra Bullock, une autre production de Sony.

Le rappeur a aussi de l’expérience sur le ring, ayant participé au Royal Rumble de la WWE et à Wrestlemania l’année dernière. C’était l’occasion pour lui pour se préparer pour le rôle.

Le film sortira le 12 janvier 2024

Source : EW / Crédit ©DR/Marvel