Dead to Me saison 2 : Jen et Judy dans la panade (Bande-annonce)

Découvrez la bande-annonce de la saison 2 de Dead to Me avec Christina Applegate et Linda Cardellini.

Même en plein confinement, Netflix continue de dévoiler du contenu inédit. Avec toutes les productions à l’arrêt, à ce rythme là, ils vont vite se retrouver à court. Mais en attendant, les abonnés se régalent de nouveautés et de nouvelles saisons.

La plateforme a dévoilé cette semaine la bande-annonce de la saison 2 de Dead to Me, l’une des très bonnes surprises de l’an dernier. Christina Applegate (Jen) et Linda Cardellini (Judy) sont ainsi de retour après le final choquant de la saison 1 où elles se sont retrouvées avec le cadavre de Steve (James Marsden) sur les bras.

La bande-annonce frénétique dévoile les deux femmes qui tentent de tout faire pour ne pas se faire prendre et garder leur secret enterré mais ce n’est évident. Avec un nouveau visiteur surprise en ville et l’inspectrice Perez sur leurs dos, Jen et Judy prennent des mesures drastiques pour se protéger l’une l’autres et leurs proches – peu importe le prix.

Dead to Me saison 2, c’est à partir du 8 mai sur Netflix.

Dead to Me saison 2 – Bande-annonce