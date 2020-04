Blindspot saison 5 : Le lancement de la dernière saison repoussé (photo)

NBC repousse la date de lancement de la cinquième et dernière saison de Blindspot à cause de Parks and Recreation.

Les fans de Blindspot vont devoir attendre un peu plus pour découvrir la dernière saison de la série. NBC a décidé de repousser la date du début de la cinquième et ultime saison de la série thriller Blindspot. Cependant, ce n’est pas un grand report.

Alors que la série devait reprendre la semaine prochaine, le 30 avril, la série reviendra finalement le 7 mai. Il faudra ainsi attendre une petite semaine avant de découvrir la suite du cliffhanger de la saison 4.

La saison 5 est repoussée parce que la chaîne diffusera une réunion spéciale de Parks and Recreation en confinement ou les acteurs de la série reprendront leurs rôles.

La dernière saison de Blindspot reprendra là où les choses se sont arrêtées à la fin de la saison 4. Jane (Jaimie Alexander) assistait impuissante à d’une frappe de drone sur la maison dans laquelle se trouvait le reste de l’équipe.

On attend de savoir qui s’en est sorti vivant et si l’équipe sera en mesure de prouver leur innocence à la suite de l’arrivée au pouvoir de Madeline (Mary Elizabeth Mastrantonio).

La saison 5, qui mettra un termes à l’histoire de Jane, sera composée d’uniquement 11 épisodes mais c’est suffisant pour porter la série à 100 épisodes au total.

Une nouvelle image avec Jane en perruque blonde est à découvrir ci-dessous.

Blindspot revient donc le 7 mai sur NBC.

Blindspot saison 5 – Promo