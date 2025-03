Malcolm : Des retours, des recasts et des nouveaux pour le revival de la sitcom

Découvrez qui sera de retour et qui est recasté pour le retour de la sitcom Malcolm sur Disney+.

Depuis un certain temps maintenant, un revival de la série Malcolm est dans les tuyaux chez Disney+. Assez tôt dans le développement, il a été confirmé que Frankie Muniz alias Malcolm lui-même et ses parents à l’écran Bryan Cranston et Jane Kaczmarek seraient bien de retour dans cette nouvelle saison de quatre épisodes.

Aujourd’hui, on apprend que d’autres membres de la famille déjantée seront de retour, mais certains auront des visages différents. En effet, Christopher Masterson et Justin Berfield reprendront leurs rôles respectifs de Francis et Reese, les frères ainés de Malcolm mais Erik Per Sullivan ne reviendra pas dans le rôle de Dewey, le petit frère.

Sullivan n’est pas apparu à l’écran depuis le film Twelve en 2010 et il ne sortira pas de sa retraite pour revisiter son personnage le plus emblématique. Au lieu de cela, Caleb Ellsworth-Clark, qui est apparu dans de petits rôles dans des émissions comme Fargo et The Expanse, reprendra le rôle.

De plus, Jamie, qui était le plus jeune enfant de la famille introduit dans la saison 4, sera joué par Anthony Timpano (Riverdale). Jamie était auparavant joué par James et Lukas Rodriguez lors de la série originale.

Mais ce n’est pas tout, le revival de Malcolm amènera également trois nouveaux membres de la famille dans le giron. Vaughan Murrae (Before I Change My Mind) incarnera Kelly, dont Lois était enceinte à la fin de la série originale. Kelly (qui est non-binaire comme son interprète) est décrit.e dans le communiqué de presse comme « plus sage que la plupart des membres de la famille ».

Pendant ce temps, Keeley Karsten (The Fabelmans) incarnera Leah, la fille de Malcolm, qui « a le même humour sarcastique, la même impulsivité et la même intelligence effrayante » que son père, mais « beaucoup plus sensible et émotive ». Il a aussi été annoncé que Kiana Madeira (Fear Street) jouera Tristan, la petite amie de Malcolm.

La série originale Malcolm, qui suivait les mésaventures d’un petit génie et sa famille chaotique de classe moyenne, a duré sept saisons sur Fox de 2000 à 2006. En France, elle a été diffusée sur M6. La reprise en quatre épisodes verra Malcolm et Leah retrouver le reste de la famille alors que les parents du protagoniste célèbrent leur 40e anniversaire de mariage.

La date de la première de la reprise n’a pas encore été annoncée. En attendant, l’intégrale de la série originale Malcolm est disponible sur Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©DR/Fox