Avengers Doomsday : Marvel annonce le casting massif du film

Marvel Studios annoncent le casting principal du prochain Avengers Doomsday avec de gros retours, notamment les X-Men menés par Patrick Stewart et Ian McKellen.

Ce mercredi 26 mars Marvel a organisé un direct surprise sur les réseaux sociaux où ils ont parcouru les chaises sur le plateau du tournage dévoilant les noms des acteurs qui seront à l’affiche du film Avengers: Doomsday des frères Russo.

Nous savons depuis un moment qu’une bonne partie de la bande et les nouveaux venus chez Marvel embarqueront dans le grand film Avengers 5, qui est sur le point de commencer son tournage à Londres.

Si pour la majorité, il est certain que chacun jouera son personnage d’origine, il est possible que d’autres incarnent de nouveaux personnages ou des versions différentes parce qu’avec le multiverse, tout est possible. On savait déjà que Robert Downey Jr sera de retour dans un nouveau personnage et ne sera pas Iron Man mais Dr Fatalis (Dr. Doom).

Pour le moment, on mettra les noms de personnages pour lesquels les acteurs sont connus dans le MCU pour référence. Voici les noms dans l’ordre d’apparition durant l’annonce :

Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Sue Storm/La Femme Invisible), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Sebastian Stan (Bucky Barnes/ Soldat de l’Hiver), Letitia Wright (Shuri), Paul Rudd (Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Chose), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow), Kelsey Grammer (Hank McCoy /Le Fauve), Lewis Pullman (Bob Reynolds/Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres), Joseph Quinn (Johnny Storm/La Torche Humaine); David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Professeur X/Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto/ Erik Lehnsherr), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Scott Summers/Cyclops), Channing Tatum (Remy LeBeau /Gambit), Pedro Pascal ( Reed Richards / Mr Fantastique).

A la fin de la révélation, Robert Downey Jr confirmé depuis un moment, est entré dans le hangar et est venu s’assoir sur sa chaise.

On notera que des noms comme Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Brie Larson, Teyonah Parris, ou encore Elisabeth Olsen n’ont pas été annoncés. Aussi, aucun Young Avengers, Eternels ou encore Gardiens de la Galaxie n’est sur la liste. Sont-ils vraiment absents du film, seront-ils annoncés plus tard ou sont-ils réservés pour Secret Wars ? On attend de voir. Il est bien possible que tout le monde n‘est pas été annoncé pour garder un certain suspens.

Réalisé par les frères Russo, Avengers Doomsday sort le 29 avril 2026 en France.

Crédit ©Marvel