Les Gardiens de la Galaxie : Le spécial Fêtes introduira de nouveaux personnages

Le spécial Fêtes des Gardiens de la Galaxie en préparation pour Disney+ introduira de nouveaux personnages dans le MCU.

Après avoir posé son empreinte sur l’univers DC avec des projets comme The Suicide Squad et Peacemaker, James Gunn retourne dans le giron de l’univers cinématographique Marvel pour plus de volets dans la franchise des Gardiens de la Galaxie. En plus des Gardiens de la Galaxie 3, il y a aussi le Holiday Special, qui devrait faire ses débuts sur Disney+ cette prochaine saison des fêtes.

Les détails spécifiques entourant ce Spécial Fêtes de fin d’année sont rares, mais Gunn s’est tourné vers Twitter pour partager quelques informations intéressantes. Parmi eux se trouvait un tweet partagé vendredi soir, dans lequel Gunn a révélé que « plusieurs grands nouveaux personnages du MCU seront introduits » dans le projet.

Les fans ont commencé à spéculer sur les personnages obscurs de l’univers cosmique Marvel que Gunn pourrait intégrer au film. Une théorie assez répandue a été que le projet pourrait transformer la version canonique du Père Noël de Marvel en action réelle, ce qui aurait du sens étant donné le format. Cela amènerait également le membre le plus important des mutants dans le MCU à ce jour, car le Père Noël est techniquement qualifié de un mutant de niveau Oméga.

« Le spécial des fêtes est la plus grande chose que j’ai jamais faite de ma vie », a récemment révélé Gunn à RadioTimes. « C’est totalement ridicule, et chaque jour, nous ne pouvons pas croire que nous le faisons. Nous l’adorons tous complètement. C’est différent de tout ce qu’on a jamais vu auparavant. J’ai hâte que les gens le voient. »

« Et ça sort bientôt, » souligna Gunn. « Vous savez, ça sort ce Noël. Ce n’est pas comme si les gens devaient attendre très longtemps. »

On attend de voir ce que James Gunn à en store pour ce spécial Fêtes autour des Gardiens de la Galaxie. Il avait aussi précédemment révélé que ce spécial était une sort de préview pour Les Gardiens de la Galaxie 3 dans lequel on apprendra des choses importantes avant de se lancer dans le troisième et dernier volet de la saga cosmique de Marvel.

Source : ComicBook / Crédit ©Marvel Studios