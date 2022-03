Black Panther Wakanda Forever : Le tournage est enfin ternminé

Après de nombreux retards, le tournage de Black Panther Wakanda Forever a pris fin selon les membres de l’équipe.

C’est dans la boite pour Black Panther Wakanda Forever. Après un tournage très éprouvant qui a pris beaucoup de retard, la photographie principale de Black Panther: Wakanda Forever s’est enfin terminée à Puerto Rico, ce qui sera probablement un soulagement pour tous ceux qui sont impliqués dans le tournage délicat.

Alors que certains films Marvel dont la sortie est prévue en 2023 ont déjà terminé ou sont sur le point de terminer le tournage, la suite de Black Panther a connu plusieurs problèmes entraînant de longs retards qui ont notamment provoqués des remaniements dans le calendrier des sorties de Disney.

Selon des messages publiés sur les réseaux sociaux par un certain nombre de membres de l’équipe du film, le tournage a duré 117 jours au lieu des 88 prévus. Il s’est finalement terminé, mais il est bien possible que des reshoots est lieu plus tard.

Crew members confirmed the news yesterday! pic.twitter.com/Khmeh5TxPh — Black Panther: Wakanda Forever News (@bpanthernews) March 25, 2022

Après le succès du premier volet, un second film a vite été mis en développement avec un scénario qui avait déjà une trame toute tracée dans la tête de Ryan Coogler. Malheureusement, le réalisateur a du revoir sa copie quand Chadwick Boseman est décédé. Marvel a décidé de ne pas recaster T’Challa et le scénario de Black Panther: Wakanda Forever a été contraint de subir un certain nombre de changements pour s’adapter à la perte de son personnage principal.

Cela signifiait que d’autres personnages tels que Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke) et Okoye (Danai Gurira) joueraient des rôles bien différents et plus importants qu’ils n’auraient peut-être dans la première version du script.

Mais la réécriture de scénario n’a pas été le seul souci pour le tournage car les protocoles Covid stricts qui étaient en place au début du tournage signifiaient qu’il y avait un certain nombre de fois que le tournage devait s’arrêter lorsque des membres de la distribution et de l’équipe étaient testés positifs pour Covid. Puis Letitia Wright a subi de multiples blessures lors d’une cascade et le tournage a été mis à l’arrêt un certain temps pour lui permettre de se remettre complètement de ses blessures.

Les membres de la distribution de retour incluent Letitia Wright dans le rôle de Shuri, Danai Gurira dans le rôle d’Okoye, Angela Bassett dans le rôle de la reine Ramonda et Winston Duke dans le rôle de M’Baku. Michael Coel a également rejoint le casting dans un rôle inconnu, tandis que Dominique Thorne a signé pour jouer l’inventrice Riri Williams.

Le film est toujours prévu pour le 9 novembre 2022.

Source : MovieWeb / Crédit ©Marvel Studios