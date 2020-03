New Amsterdam saison 2 : L’épisode sur une pandémie de grippe annulé

Un épisode sur une pandémie de grippe de la série New Amsterdam ne sera pas diffusé à cause du coronavirus.

La série New Amsterdam avait un épisode sur une pandémie de grippe prévu pour le 7 avril prochain. Avec la véritable pandémie du COVID-19 qui a frappé le monde, NBC a décidé de ne pas diffuser cet épisode qui a déjà été filmé.

La série avec Ryan Eggold se déroule à New York qui est actuellement l’épicentre de la maladie qui fait des ravages. Avec l’acteur Daniel Dae Kim qui apparaîtra bientôt dans la série et trois membres de l’équipe qui ont été contaminés, la chaine à pris la décision d’annulé la diffusion de l’épisode qui était nommé à l’origine Pandemic.

L’épisode a ensuite été renommé Our Doors Are Always Open mais la chaîne et le showrunner ne veulent pas toucher à un sujet qui est trop proche de la réalité. « Nous avons montré ce qui se passe lorsque notre hôpital doit ériger des tentes dans le parking car chaque lit est pris, dit-il à propos de l’épisode. Parfois, ce que le miroir reflète est trop horrible à regarder. »

La chaîne a cependant toujours l’intention de diffusé l’épisode mais à une date ultérieure, une fois que les choses se seront calmées.

New Amsterdam a rejoint un certain nombre de séries médicales en faisant don de masques, de gants et d’autres matériels médicaux en pénurie, au Département de la santé de l’État de New York la semaine dernière.

Avec cet épisode désormais annulé, NBC a réarrangé son planning. Durant les deux semaines à venir la chaîne rediffusera des épisodes puis le final sera diffusé le 14 avril prochain.

Source : Deadline / Crédit ©NBC