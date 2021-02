The Handmaid’s Tale saison 4 : La révolte de June est lancée (date et trailer)

Enfin une date et une nouvelle bande-annonce explosive pour la saison 4 de The Handmaid’s Tale.

« Nous ne nous cachons pas. Nous nous battons » déclare June dans le nouveau trailer de la saison 4 de The Handmaid’s Tale. En effet, elle n’a pas dit son denier mot dans sa rébellion contre Gilead et elle compte bien se battre jusqu’au bout, même si elle doit étrangler Tante Lydia de ses propres mains.

Le trailer précédent, qui est sorti l’été dernier, montrait June et ses alliées se former en une résistance afin de se défendre contre l’oppression de Gilead.

Quand The Handmaid’s Tale reviendra, les choses reprendront « là où nous nous sommes arrêtés », lit-on dans la description de la saison, « mais les risques pris par June apportent de nouveaux défis inattendus et dangereux, et son désir de justice et de vengeance menace de la consumer et de détruire ses relations les plus chères. »

Lors du panel virtuel du TCA jeudi, Elizabeth Moss a déclaré qu’un conflit central cette saison se déroulerait entre juin et la brutale tante Lydia (Ann Dowd) : « Une des choses que nous traitons cette saison est le pouvoir, ce que signifie le vrai pouvoir et qui le possède », a déclaré Moss.

Elle ajoute : « Le pouvoir peut être dangereux; il peut être destructeur. Pour June et Lydia, elles recherchent toutes les deux le pouvoir dans leurs propres voyages, mais de manière différente et avec leurs propres objectifs. »

Après presque deux ans d’absence, la série reviendra le 28 avril sur Hulu. En France, elle devrait être diffusée en US+24 sur OCS.

The Handmaid’s Tale saison 4 – Trailer