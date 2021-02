Falcon et le Soldat de l’Hiver : Sam est-il vraiment le nouveau Captain America ? (teaser)

Un nouveau teaser pour la série Falcon et le Soldat de l’Hiver prête à nouveau à confusion sur le bouclier de Captain America.

« On a besoin de toi, Cap, » dit Bucky à Sam dans le nouveau teaser de Falcon et le Soldat de l’Hiver. Alors Sam est-il vraiment le nouveau Captain America ? C’est à n’y plus rien comprendre.

A la fin d’Avengers Endgame, Steve Rogers a donné son boulier à son ami Sam Wilson. Selon Anthony Mackie, Sam n’avait pas nécessairement accepté la tâche, mais le nouveau teaser laisse entendre qu’il va peut-être le faire, du moins, il tentera d’honorer l’héritage de son ami.

Pour le moment, Sam et Bucky sont en possession du bouclier et ils s’en servent. On attend de voir s’il leur sera retiré pour être confié à quelque d’autre. Wyatt Russell fait ses débuts en tant que John Walker, qui dans les comics, est le choix du gouvernement pour succéder à Steve Rogers en tant que Captain America.

Dans la série en six épisodes, Wilson et Barnes se lancent dans une aventure mondiale qui mettra à l’épreuve leurs capacités – ainsi que leur patience – dans ce qui est décrit par Marvel comme une «expérience cinématographique». C’est une aventure d’action entre copains et super-héros alors que ce duo improbable navigue dans un monde de post-Captain America.

Falcon et le Soldat de l’Hiver démarre le 19 mars prochain sur Disney+.

Falcon et le Soldat de l’Hiver – Teaser