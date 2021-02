Army of the Dead : Premier teaser du film de zombies de Zack Snyder

Premier teaser pour le film Netflix Army of the Dead, réalisé par Zack Snyder.

Après des images et une affiche révélées récemment, Netflix dévoile enfin le premier teaser du film Army of the Dead, un film apocalyptique de zombies réalisé par Zack Snyder. Ce teaser n’est pas très bavard mais il est plein d’action et de zombies.

Alors qu’une horde de zombies envahit les rues de Las Vegas, une bande de mercenaires tente le tout pour le tout et pénètre dans la zone de quarantaine pour entreprendre le coup du siècle…

Au casting du film on trouve Dave Bautista (Les Gardiens de la Galaxie), Ella Purnell (Miss Peregrine), Ana de la Reguera (Narcos), Theo Rossi (Sons of Anarchy), Huma Qureshi (Leila), Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead), Raul Castillo (A Couteaux Tirés), Omari Hardwick (Power), Hiroyuki Sanada (King Lear), Matthias Schweighofer (Resistance), et Tig Notaro (Star Trek Discovery).

Réalisé par Snyder, Army of the Dead est écrit par Snyder, Shay Hatten et Joby Harold. Le film marque un retour à l’horreur pour Snyder après avoir précédemment réalisé le reboot du film de zombies de George A. Romero, Dawn of the Dead.

Army of the Dead sera disponible le 21 mai sur Netflix.

Army of the Dead – Premier teaser

Crédit ©Netflix