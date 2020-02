The Flash saison 6 : Un ennemi réapparaît et Kid Flash de retour (spoilers, photos et promo)

Un ennemi classique de Flash réapparaît dans l’épisode 13 et Kid Flash revient dans l’épisode 14 de la saison 6. Photos, promo et spoilers.

La saison 6 de The Flash continue de traiter des répercussions de Crisis. Barry a encore du mal à laisser le passé derrière lui mais grâce à Grodd, il semble avoir enfin compris qu’il devait lâcher prise et se concentrer sur le futur. Cependant, le futur n’est pas très prometteur puisque qu’une figure du passé a fait son apparition à la fin de l’épisode de cette semaine.

Depuis quelques épisodes, Nash a des sortes de visions. Un autre Wells apparaît sans arrêt devant lui et il a été dévoilé qu’il s’agit d’Eobard Thwane alias Reverse Flash. Cela n’est donc pas bon signe et il est possible que le retour de Reverse Flash ait quelque chose à voir avec celui de Kid Flash.

Dans le prochain épisode, Wally West (Keiynan Lonsdale) sera de retour. Ce dernier a quitté Central City il y a quelque temps et a même passé un petit moment avec les Légendes avant de se mettre en retrait et partir seul à l’aventure.

Kid Flash est donc de retour mais il revient avec une mauvaise concernant la Speed Force. Selon le synopsis de l’épisode intitulé Death of the Speed Force, Wally revient avec une zen attitude ainsi que de nouveaux tours dans son sac.

Bien que ravi de revoir sa famille, Wally confie à Barry qu’il est revenu parce qu’il pense qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec la Speed Force. Pendant ce temps, Cisco revient de sa mission d’enquête à travers Earth-Prime.

La promo montre que Wally pense que Barry est peut-être responsable de ce bouleversement de la Speed Force. Peut-être que la Crise a eu un effet dessus. Peut-être que quand Oliver a débloqué le potentiel de Barry, cela a peut-être modifié la Speed Force. Ou bien peut-être que Thwane est responsable et il est en train de tuer la Speed Force.

Ailleurs, dans le miroir, il est révélé qu’Eve n’est pas si innocente que ça et elle manipule Iris. Elle est de mèche avec l’autre version d’Iris. Clairement, elle est Mirror Master.

The Flash fait une petite pause et reviendra le 10 mars prochain.

The Flash saison 6 – Promo 6×14 – Death ot the Speed Force