CANNESERIES : David Hasselhoff, Bureau des Légendes, Mandalorian au programme du festival !

CANNESERIES dévoile la programmation de la troisième édition du festival international des séries cannois du 27 Mars au 1er Avril

A un peu plus d’un mois avant le lancement de sa saison 3, CANNESERIES dévoile sa programmation pour sa troisième année de festival consacré aux Séries TV.

Du 27 mars au 1er avril, la ville de Cannes, avec CANNESERIES célèbre la série avec une troisième saison au programme alléchant et aux invités d’honneur prestigieux et populaires. Avec une compétition éclectique mettant à l’honneur des productions israéliennes et scandinaves ainsi qu’une programmation hors compétitions de prestige.

Après une saison 2 qui marque une hausse de fréquentation pour ce festival international des séries à Cannes, avec plus de 25000 festivaliers et 400 journalistes La saison 3 propose une sélection de programmes multiples au-delà de ses 10 séries en compétition.

Cette année le festival innove puisque les places pour les projections pourront être réservées en ligne pour les festivaliers, en exclusivité aux cannois le 3 et 4 mars prochain, puis ensuite le 5 pour le reste du territoire.

CANNESERIES innove pour cette troisième édition du festival, puisqu’elle propose 3 nouveaux prix : à commencer pour la première fois un Prix du Public pour la meilleure série française de l’année, proposé par le Maître de Cérémonie de Clôture : Franck Gastambide. Les spectateurs pourront voter pour les séries candidates sur le site mycanal.fr.

Un jury de lycéens de l’académie de Nice issus de lycée cannois et Niçois remettra également un prix cette année. Le magazine Madame Le Figaro proposera un prix Rising Star qui sera remis à Sidney Sweeny (Handmaid’s Tale, Euphoria). Autre nouveauté au palais Lumière , avant chaque série longue en compétition, une série courte en compétité également sera projeté.

Le festival accueillera cette année un writers club, un espace dédié aux scénaristes et showrunners de séries tv.

CANNESERIES lance cette année nouvel espace d’accueil et d’animation à la gare maritime : le CANNESERIES Land qui sera inauguré le 27 mars à 10h, où auront lieu les diverses rencontres et dédicaces avec le public ainsi que le Writers Club.

La diversité, fer de lance du festival CANNESERIES sera toujours mise à l’honneur avec divers événements, dont une table ronde de l’ACS qui débattra et mènera une réflexion sur la place de la diversité et leur inclusivité dans les séries

Hors compétition, le Festival accueillera des séries de prestige avec en projection pour la première fois en France The Mandalorian, série Disney+ afin de célébrer le lancement de la plateforme le 24 Mars prochain.

Toujours hors compétition, le spin-off de The Walking Dead World Beyond série prime video sera aussi diffusé en avant-première, le samedi 28, ainsi que la série Validé de Franck Gastambide.

En clôture le festival accueillera l’avant-première mondiale de la saison 5 du Bureau des légendes, avec l’équipe du film juste après la cérémonie de Clôture de CANNESERIES diffusée en clair et en direct sur Canal + le 1er avril prochain.

CANNESERIES 2020 – PROGRAMME

HORS COMPÉTITION

The Walking Dead | Etats-Unis – 10×60’ (Saison 1) – Première Internationale

Upload | – États-Unis – 10×30’ (Saison 1) – Première Internationale

Validé | – France – 10×30’ (Saison 1) – Projection exceptionnelle sur grand écran

Ouverture

The Mandalorian | Etats-Unis – 8×30’ (Saison 1) – Projection exceptionnelle sur grand écran

Clôture

Le Bureau des Légendes | France – 10×50’ (Saison 5) – Première Mondiale

JURY / COMPÉTITION



Gale Anne Hurd – Présidente

Tawfik Abu Wael

Stewart Copeland

Camille Cottin

Ncuti Gatwa

Katja Herbers

COMPÉTITION

257 Reasons to live | 257 prichin chtoby zhit – Russie – 13×23’ (Saison 1) – Première Internationale

Atlantic Crossing | Atlantic Crossing – Norvège – 8×54’ (Saison 1) – Première Mondiale

Dignity | Dignity – Chili, Allemagne – 8×52’ (Saison 1) – Première Mondiale

Kidnapping | DNA – Danemark – 8×45’ (Saison 1) – Première Internationale

Losing Alice | Le’abed et Alice – Israël – 8×45’ (Saison 1) – Première Mondiale

Man in Room 301 | Huone 301 – Finlande – 6×45’ (Saison 1) – Première Internationale

Partisan | Suède – 5×45’ (Saison 1) – Première Mondiale

The Grave | Bayom She’Haadama Raada – Israël – 8×52’ (Saison 1) – Première Internationale

Top Dog | Top Dog – Suède – 8×45’ (Saison 1) – Première Mondiale

Trying | Trying – Royaume-Uni – 8×30’ (Saison 1) – Première Mondiale

JURY / SÉRIES COURTES

Jamie Bamber – Président

Erin Moriarty

Timothée Hochet

COMPETITION SÉRIES COURTES

Broder | Broder – Argentine – 10×12’ (Saison 1) – Première Française

Christmas on Blood Mountain | Jul i Blodfjell – Norvège – 24×11’ (Saison 1) – Première Française

Cryptid | Cryptid – Suède – 10×20’ (Saison 1) – Première Mondiale

Deadhouse Dark | Deadhouse Dark – Australie – 6×15’ (Saison 1) – Première Mondiale

Dogs days | Amours d’Occasion – Canada – 8×10’ (Saison 1) – Première Internationale

First Person | First Person – Canada – 6×6’ (Saison 1) – Première Mondiale

Replay | Replay – France – 8×9’ (Saison 1) – Première Mondiale

The Writers. A short series. | Pisarze. Serial na krótko. – Pologne – 12×8’ (Saison 1) – Première Internationale

Tony | Tony – Argentine – 8×10’ (Saison 1) – Première Internationale

Zero Day | Zero Day – États-Unis – 60×2’ (Saison 1) – Première Mondiale

VARIETY ICON AWARD

Judith Light

MADAME FIGARO RISING STAR AWARD

Sydney Sweeney

INVITÉ D’HONNEUR

David Hasselhoff

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE DE LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Franck Gastambide

LES PRIX

Prix de la Meilleure Série

Prix d’Interprétation

Prix Spécial d’Interprétation

Prix du Meilleur Scénario

Prix de la Meilleure Musique

Prix de la Meilleure Série Courte

Prix du Public en partenariat avec Le Parisien

Prix du Public Série Courte en association avec Télécable Sat Hebdo

Prix des Lycéens

Madame Figaro Rising Star Award

Variety Icon Award

RENDEZ-VOUS

David Hasselhoff

De K2000 à Alerte à Malibu, David Hasselhoff, icône absolue du petit écran, sera présent sur la Coisette pour célébrer la trentaine de Mitch Buchannon. Lors d’une conversation, il nous fera l’honneur de partager les moments les plus forts de sa carrière, aussi riche que surprenante.

Judith Light

Notre Variety Icon Award 2020, Judith Light, dont la carrière dense et engagée (Madame est Servie, Transparent, The Politician…) ne cesse de prendre de nouveaux élans, reviendra avec nous sur les moments les plus iconiques de sa carrière.

Alix Poisson

Forte de ses choix audacieux à la télévision, qui l’ont d’ailleurs souvent vue récompensée, Alix Poisson vient nous parler de son travail de comédienne et de son rapport à ses rôles les plus marquants.

Raphaël Enthoven à la rencontre des Walking Deads

Raphaël Enthoven, philosophe et journaliste émérite, est également un grand sériphile. Il éclaircira pour nous les implications philosophiques d’une série désormais culte : The Walking Dead.

Adult Swim

Adult Swim arrive sur la Croisette avec dans ses bagages certaines des créations les plus barrées de ces vingt dernières années. Au programme de ce 5 à 7, un condensé des séries d’animation les plus influentes de tous les temps. Entre autres… Préparez-vous, vous n’en sortirez pas indemnes !

L’Effondrement

Découvrez les deux derniers épisodes de la série événement de Canal + en présence du collectif de création Les Parasites. Réaliser une série éco-responsable: de l’art à la manière.

Lucien Jean-Baptiste raconte Il a déjà tes yeux

Le réalisateur et comédien Lucien Jean-Baptiste et son producteur Romain Rousseau reviennent sur le parcours de ce projet si personnel : du succès du film en 2016 (plus d’un million d’entrées) à l’écriture de la suite pour France 2.

SKAM

Rencontrez les 3 comédien.ne.s star de la saison 5 de LA série qui obsède tous les 15-25 ans. Le handicap, et plus précisément la surdité, sujet phare de cette dernière saison, sera l’un des thèmes principaux de cette conversation.

L’ACS prend rendez-vous avec la diversité

Des critiques de l’ACS (Association des Critiques de Séries) s’emparent d’un sujet au cœur de l’actualité : la diversité devant et derrière la caméra dans les séries.

Tandem

Suite à une séance de dédicaces (samedi 27 mars à 11h30) à CANNESERIES LAND, venez assister à la diffusion d’un épisode inédit de la saison 4 de Tandem et suivre les nouvelles aventures du duo phare de France 2. Stéphane Blancafort (Capitaine Paul Marchal) sera présent pour introduire la séance.

Demain nous appartient

Venez découvrir en avant-première un épisode de la série collégiale de TF1, suivi d’une conversation autour de la série avec Ingrid Chauvin, Kamel Belgahzi, Vanessa Demouy et Frédéric Diefenthal.

Un si grand soleil

Pour la première fois à CANNESERIES, retrouvez les comédien.ne.s du feuilleton à succès de France 2 lors d’une séance de dédicaces et d’une discussion autour du programme.

GROOM

Les Grooms les plus célèbres du Studio Bagel quittent les palaces et investissent, le temps d’une séance, l’espace Miramar pour nous dévoiler les deux premiers épisodes de la deuxième saison.

Les séances de dédicaces

Tandem

Demain nous appartient

Un si grand soleil

Plus belle la vie

Le Bureau des Légendes