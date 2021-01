Tomb Raider 2 : La créatrice de Lovecraft Country à la réalisation et l’écriture

Misha Green, la créatrice de la série Lovecraft Country écrira et réalisera le film Tomb Raider 2.

Le film Tomb Raider 2 a trouvé sa réalisatrice. Misha Green, la créatrice de la série Lovecraft Country, écrira et réalisera le film qui verra le retour d’Alicia Vikander dans le rôle titre. Cela marque le premier film de Green en tant que réalisatrice, bien qu’elle ait déjà réalisé un épisode de Lovecraft Country l’année dernière.

En tant que scénariste, elle a écrit pour des séries comme Sons of Anarchy et Underground et a écrit le scénario du prochain film d’action Netflix The Mother.

Alicia Vikander reviendra pour jouer le rôle de Lara Croft. La suite continuera les aventures de l’exploratrice après les événements du film original qui a récolté 275 millions de dollars au box office mondial. Au-delà de cela, aucun détail n’a encore été révélé sur une intrigue potentielle ou une direction d’histoire.

En 2019, Amy Jump a été annoncée pour écrire le film. Ben Wheatley, le mari de Jump, a ensuite été engagé pour réaliser le film. À l’époque, il a été rapporté que Tomb Raider 2 sortirai le 19 mars 2021, avec l’intention de tourner en Angleterre l’année dernière. La pandémie a entraîné des retards de production, et alors que le film était en attente, il semble que MGM ait décidé d’aller dans une autre direction créative avec Green à la barre.

Sorti en 2018, le premier Tomb Raider a été réalisé par Roar Uthaug et écrit par Geneva Robertson-Dworet, Alastair Siddons et Evan Daugherty. Avec Vikander dans le rôle principal, le casting comprenait Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu et Kristin Scott Thomas.

Il s’agit de la deuxième franchise de films basée sur les jeux vidéo Tomb Raider. Angelina Jolie a précédemment joué Lara Croft: dans le film Tomb Raider de 2001 réalisé par Simon West.

Source : Deadline / Crédit ©MGM