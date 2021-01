Stranger Things : La saison 4 est la plus effrayante selon l’interprète de Dustin

La saison 4 de Stranger Things est la plus effrayante selon Gaten Matarazzo, alias Dustin.

Stranger Things a certainement ses moments d’horreur dans ses trois premières saisons, mais la star de la série Gaten Matarazzo dit que la saison 4 sera la plus effrayante à ce jour.

Depuis le début de la série en 2016, Matarazzo joue Dustin Henderson, l’un des quatre garçons principaux au cœur de l’histoire. Il sera de retour avec les autres lorsque Stranger Things reviendra enfin avec de nouveaux épisodes, et il semble que la série sera également plus effrayante qu’avant.

« Je pense que la plupart diront probablement que c’est la [saison] la plus effrayante par rapport aux trois précédentes, ce que j’aime parce que c’est très amusant à filmer, » a déclaré Gaten Matarazzo à Us Weekly ce mois-ci lorsqu’on lui a posé des questions sur la saison 4.

La série avait commencé la production de la saison 4 seulement un mois avant que le tournage soit interrompu en mars dernier à cause de la pandémie. Le tournage a repris depuis quelques mois et selon Matarazzo, l’atmosphère sur le plateau est très bonne parce qu’ils s’entendent tous bien : « Nous n’avons pas à faire trop d’efforts. On s’aime bien, ce qui est toujours un plus », dit Matarazzo.

« En plus d’avoir beaucoup de trucs lourds et sombres dans la série, il y a beaucoup de légèreté [et] d’une bonne dose d’humour. … Nous nous amusons généralement sur le plateau. »

Au casting de la saison 4, on trouve : Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Cara Buono, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Sadie Sink, Maya Thurman-Hawke, Brett Gelman et Priah Ferguson.

En attendant les nouveaux épisodes, les 3 premières saisons de Stranger Things sont disponibles sur Netflix.

Source : Us Weekly / Crédit ©Netflix