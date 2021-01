9-1-1 Lone Star : Premières images et promo du crossover avec 9-1-1

Les pompiers de 9-1-1 et 9-1-1 Lone Star font équipe contre le feu dans les premières images et la promo du crossover. Spoilers.

Les pompiers de Los Angeles et ceux d’Austin vont enfin se rencontrer dans un épisode spécial de 9-1-1 Lone Star la semaine prochaine. En effet, une partie des personnages de 9-1-1 se rendront à Austin pour aider leurs collègues de la caserne 126.

Cette semaine, 9-1-1 Lone Star a trouvé le 126 face à une activité volcanique qui a frappé toute la ville. De la lave s’est répandue un peu partout et bien que les équipes de Tommy et Owen aient fait de leur mieux, elles n’ont pas pu sauver tout le monde.

Et la semaine prochaine, ils n’auront pas beaucoup de répit. Dans les derniers instants effrayants de l’épisode 2, on découvre que la lave a déclenché un énorme incendie de forêt, qui nécessitera des renforts hors de l’État.

Comme on le voit dans la bande-annonce, Buck (Oliver Stark), Eddie (Ryan Guzman) et Hen (Aisha Hinds) sont les trois chanceux qui se rendent à Austin, où ils combattent l’incendie aux côtés d’Owen, T.K. et le reste de la caserne 126.

Plusieurs images de l’épisode sont à voir dans la galerie. Apparemment, Hen et Owen vont passer pas mal de temps ensemble coincés.

9-1-1 et 9-1-1 Lone Star, c’est le lundi sur la Fox.

9-1-1 Lone Star – Promo 3×03