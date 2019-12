The Suicide Squad : James Gunn réinvente l’univers selon David Ayer

David Ayer confie que James Gunn est en train de réinventer l’univers Suicide Squad et soutient sa vision.

David Ayer ne sera peut-être plus aux commandes de Suicide Squad mais le réalisateur du premier volet soutient la version à venir de James Gunn. En effet, Ayer n’a que de bonnes choses dire à propos de son successeur et il pense que la franchise est entre de bonnes mains.

Sur Twitter, alors qu’un fan lamente qu’il ne réalisera pas la suite, David Ayer clarifie la situation et dit du bien de James Gunn et de sa vision. Tout d’abord, Ayer confie que “ce n’est pas une suite, c’est une réinvention”

et ajoute que “@JamesGunn va absolument tout cartonner. Je le soutient à chaque étape.”

Certains fans ont du mal à comprendre que le film de James Gunn ne sera pas une suite, c’est une sorte de soft-reboot puisque certains acteurs reprendront les rôles qu’ils tenaient dans le film d’Ayer. Viola Davis revient en Amanda Waller, Jai Courtney sera à nouveau Captain Boomerang, Joel Kinnaman est toujours Rick Flag et bien évidemment, Margot Robbie reste le visage d’Harley Quinn.

Ayer explique : “(…) certains personnages et éléments seront utilisés mais @JamesGunn réinvente l’univers. Tout le monde reconnait le potentiel immense de la franchise.”

James Gunn a dit avoir contacté David Ayer pour lui faire part de ses plans. Il semble ainsi que les deux réalisateurs ont eu une conversation intéressante sur le futur de Suicide Squad.

The Suicide Squad sort le 6 août 2021.

Source : Coming Soon / Crédit ©Warner Bros