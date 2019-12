Les Nouveaux Mutants : Le réalisateur annonce un trailer en janvier

Josh Boone annonce l’arrivée d’un nouveau trailer en janvier pour le film Les Nouveaux Mutants.

Le film Les Nouveaux Mutants va-t-il vraiment enfin voir le jour ? L’adaptation des comics Marvel est dans les limbes depuis un certain temps maintenant. Alors qu’il aurait du sortir il y a quelques années, le film est toujours à un stade incertain.

En 2015, Josh Boone a été engagé pour réaliser le film qui devait être une sorte de film d’horreur dans le monde des Mutants et sa sortie était calée en 2018. Une première bande-annonce était alors sortie et le film semblait être sur le bon chemin et il était même question d’une trilogie. Puis quelque chose a déraillé.

La sortie du film a été repoussée en février 2019 à cause de reshoots qui devaient rendre le film PG-13. Il a ensuite encore été repoussé mais en octobre 2018 le film les reshoots n’avaient toujours pas eu lieu et entre temps, Disney a récupéré le film avec la fusion de la Fox

Au courant de cette année 2019, Disney a assuré que le film sortirait en 2020 mais l’incertitude régnait encore puisque les reshoots n’avaient pas encore eu lieu même avec une date pourtant calée à avril 2020. Puis cet été, le film semblait mort pour de bon parce que Disney n’avaient pas confiance en beaucoup de projets qui ont été développés chez la Fox avant qu’ils les récupèrent.

Aujourd’hui, le réalisateur dévoile qu’un trailer est en route. Dans un post sur Instagram qui n’a aucun lien avec Les Nouveaux Mutants, Boone a confirmé à des fans dans les commentaires que le trailer sera dévoilé en janvier 2020.

On attend donc de voir si le trailer des Nouveaux Mutants arrivera bien le mois prochain.

Source : Collider / Crédit ©Fox/Disney