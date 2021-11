Scream : Affiche teaser animée pour le nouveau film

Découvrez une affiche teaser animée pour le nouveau film Scream.

Aujourd’hui, c’est Thanksgiving aux Etats-Unis, l’occasion pour les familles américaines de retrouver autour d’une bonne dinde et autre sauce aux canneberges. Pour certaines personnes, cette fête se passe entre amis et est rebaptiser Friendsgiving. Pour souhaiter un bon Thanksgiving et Friendsgiving à ses followers américains, le compte du film Scream a dévoilé une affiche animée.

Cette affiche montre les différents visages des personnages de ce nouveau film et on peut lire sur la Tagline : « C’est toujours quelqu’un que vous connaissez ». Autrement dit, le tueur n’est pas un inconnu et se trouve peut-être parmi ces visages.

La vidéo a aussi du son et on peut entendre Sidney dire : « il s’attaque à des gens liés aux tueurs originaux » et « ne faites confiance à personne. »

Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette reprennent leurs rôles emblématiques dans Scream aux côtés de Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown et Sonia Ammar.

Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, le film arrive en salles le 12 janvier 2022.

Crédit ©Paramount