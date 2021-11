Batwoman saison 3 : Twists Joker et Poison Ivy dans le final de mi-saison (spoilers et promo)

Le final de mi-saison de Batwoman révèle un nouveau Joker et une nouvelle Poison Ivy. Spoilers et promo.

Deux méchants iconiques viennent de rejoindre Batwoman mais avec un twist. Le final de mi-saison de mercredi a vu la Bat Team traquer Alice et Mary, qui a pris le personnalité de Poison Ivy après avoir été infectée par l’une des plantes de Pam Isley. Batwoman a offert à Mary un antidote, mais la méchante débutante a refusé parce qu’elle ne voulait pas être sauvée. Elle se délecte même de cette nouvelle identité, qu’elle croit être son vrai moi. Mary n’est plus une sidekick, elle est devenue pleinement Poison Ivy..

Pendant ce temps, la tentative de Jada Jet de cryogéniser son fils pour l’empêcher de devenir le Joker a échoué. À mi-chemin du processus de congélation, Marquis s’est échappé, a assassiné un agent de sécurité avec un stylo et a confronté Ryan pour l’avoir trahi en travaillant secrètement avec Jada. Après avoir demandé et obtenu la démission de Ryan en tant que PDG de Wayne Enterprises, Marquis a annoncé publiquement qu’il prendrait la relève. Il a également fait ses débuts avec un nouveau look : des dreads violettes, un costume orange ajusté et un sourire diabolique.

Bien que nous n’ayons pas beaucoup de détails concernant le retour de la série, une nouvelle promo tease la suite. La CW a posté un aperçu du prochain épisode de la saison 3 de Batwoman, avec des images qui se concentrent sur la montée des nouveaux méchants de la série ; Mary est la nouvelle Poison Ivy, tandis que Marquis est le nouveau Joker !

Ryan, Sophie et Luke auront clairement du pain sur la planche dans la seconde partie de la saison 3.

Batwoman revient le mercredi 12 janvier 2022 sur la CW

Batwoman saison 3 – Promo 3×08