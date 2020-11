The Mandalorian saison 2 : Giancarlo Esposito tease les plans de Moff Gideon

Giancarlo Esposito tease les plans de Moff Gideon dans la saison 2 de The Mandalorian.

Il y a deux semaines, Giancarlo Esposito a fait un bref retour dans The Mandalorian. Nous l’avons à peine vu mais le méchant Moff Gideon n’a pas dit son dernier mot, il a un plan diabolique qu’il est en train de mettre en place.

Dans l’épisode The Siege, Mando a découvert que Moff Gideon n’était pas mort et qu’il est toujours après l’Enfant. Il veut son sang apparemment pour ses midi-chlorians pour une expérience en labo.

Clairement la série repousse le moment où on pourra enfin vraiment voir Moff Gideon en action : « Ils agitent la carotte. Ils veulent que vous soyez surpris, » dit-il au site EW. « Mais j’espère que tout le monde sera excité quand j’entrerai enfin dans la saison. De plus, je pense que c’est en partie une conception de la construction du spectacle – vous concentrez votre attention sur le voyage. Voyons où iront le Mandalorien et l’Enfant et quelles pourraient être leurs allégeances à mesure qu’ils traversent cela. »

Si nous verrons Moff un peu plus cette saison, Esposito tease qu’il sera encore plus présent la saison prochaine : « Mais j’ai le sentiment que vous me verrez plus la saison prochaine. Vous allez probablement voir beaucoup de Moff Gideon. Je ne peux pas en être sûr, mais il semble qu’ils souhaitent que vous ressentiez ce voyage emblématique. Je pense que vous allez commencer à voir d’autres intrigues commencer à s’insinuer. Quand nous commençons à réaliser qu’il y a un lien si profond [entre les intrigues de la série et] le reste de la galaxie et ce qui se passe vraiment. Vous aurez peut-être une idée de ce qu’il veut. »

Ce qu’il veut, c’est l’Enfant, mais à quel but ? « Je pense que nous essayons tous de comprendre ce qu’il veut vraiment. (…) Ce sont des questions auxquelles on répond. Ça pourrait être des super soldats. Il se pourrait qu’il veuille sauver la galaxie. Aussi, pourquoi Moff Gideon sait-il tout sur ce qui se passe partout ? Il a une sorte de source de renseignement incroyable. Donc je soutiens toujours qu’il peut y avoir une raison altruiste pour laquelle il prend le contrôle ou essaie de le faire. Certes, l’Enfant représente la possibilité d’une nouvelle humanité d’une nouvelle conscience. »

Il tease aussi que son personnage est lié au passé et à la mythologie de Star Wars dans son ensemble : « Nous pouvons faire référence à la nature historique de la mythologie qui a déjà été établie dans les incarnations précédentes de Star Wars. Cette incarnation particulière nous permet en tant que membres de la famille de vraiment planter les graines pour réaliser un monde plus cohésif. »

Il ajoute : « J’adore donc le fait que nous soyons dans une série aussi futuriste qui renvoie à l’histoire et à la connaissance de ce qu’est vraiment un guerrier et où la frontière entre le bien et le mal se brouille parfois avec le désir. Cela me permet de rêver vraiment en grand et de réaliser que peu importe ce que nous voulons faire dans la vie, si nous avons l’aide de personnes et d’entités qui partagent les mêmes sentiments, il y a de nouveau de l’espoir. »

The Mandalorian, c’est le vendredi sur Disney+.

Source : EW / Crédit ©Disney+