The Mandalorian : Des fans demandent le renvoi de Gina Carano de la série

Des fans de The Mandalorian demandent le renvoi de Gina Carano de la série après des tweets controversés.

Après avoir posté plusieurs tweets controversés, l’actrice de The Mandalorian Gina Carano est dans la tourmente et des fans demandent son renvoi de la série.

L’actrice a notamment tweeté des messages anti-masque et semble clairement être une supportrice de Trump et de la rhétorique sur la fraude supposée concernant l’élection présidentielle américaine. Elle a aussi précédemment été accusée de se moquer des pronoms des personnes transgenres et non-binaires sur les réseaux sociaux.

Un hastag, #FireGinaCarano, demandant le renvoi de l’actrice a commencé à circuler sur Twitter la semaine dernière, puis a décolé quand l’actrice est réapparue dans la série pour la première fois depuis la fin de la saison 1. Mais Carano a aussi ses soutiens avec le #StandWithGinaCarano (Soutien à Gina Carano).

« Maintenant, je dois regarder @themandalorian en sachant que Gina Carano est une tarée de Trumpy, une transphobe et une anti-masque ?» un fan a écrit. « Pouvez-vous juste #FireGinaCarano, Disney ? »

Fuck now I have to watch @themandalorian with the knowledge that Gina Carano is a Trumpy nut, a transphobe, and an anti masker?? Can ya just #FireGinaCarano , Disney? pic.twitter.com/DzUNc78kpX

« C’est incroyable de voir comment les gens de #FireGinaCarano, ne voient même pas que leurs campagnes d’annulation ne vérifient que la plupart des choses contre lesquelles elle se bat, » a tweeté Andy Signore de Screen Junkies. « Des intimidateurs. Je #StandWithGinaCarano et je ne suis pas conservateur. »

It’s amazing how the #FireGinaCarano folks, don’t even see that their cancelation campaigns only verify many of the things she’s fighting against. Bullies.

I #StandWithGinaCarano and I’m no conservative. Also Baby Yoda digs her. @ginacarano keep doing your thing ♥️ pic.twitter.com/YslYVvwgVc

— Andy Signore (@andysignore) November 15, 2020