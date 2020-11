Spider-Man : Tous les films font partie du MCU selon le réalisateur de Doctor Strange

Scott Derrickson dit que toutes les itérations de Spider-Man font partie du Marvel Cinematic Universe.

Le MCU a été lancé en 2008 et est devenu la plus grande franchise cinématographique de tous les temps au cours de la dernière décennie. La popularité des films Marvel a été liée aux efforts de Marvel Studios pour raconter un seul récit en cours à travers plusieurs franchises. Jusqu’à présent, le MCU a réussi à exister avec une directive assez stricte pour déterminer quelles propriétés font partie de l’univers partagé.

Mais avec la Phase 4 qui arrive bientôt et les nouvelles acquisitions de Disney qui a pris le contrôle des propriétés de la Fox comme les X-Men ou les Quatre Fantastiques, les choses vont changer. Les choses ont déjà changé depuis que Marvel partage Spider-Man avec Sony.

La Phase 4 explorera encore plus le multiverse notamment à travers Doctor Strange in the Multiverse Madness mais aussi d’autres propriétés. Cela a suscité des spéculations sur ce qui va se passer à l’avenir. L’une des principales théories est que le MCU pourrait utiliser le multiverse pour connecter rétroactivement les franchises Marvel passées à l’univers partagé.

Par exemple, Sony a réalisé cinq films en live-action de Spider-Man (plus Venom et d’autres spin-offs à venir) qui ne font pas techniquement partie du MCU – du moins c’est ce que nous pensions. Le réalisateur de Doctor Strange, Scott Derrickson, a déclaré dans un récent échange sur Twitter que « tous les films de Spider-Man étaient de facto des films MCU ».

Cela est survenu en réponse au réalisateur Duncan Jones, qui a utilisé un gif de Spider-Man : New Generation pour décrire sa personnalité. Cependant, le tweet original de Nerdist lui demandait l’utilisation d’un gif MCU et a conduit les fans à signaler une erreur de la part de Jones. Étant donné que le film d’animation de Sony implique le multiverse, Jones a demandé à Derrickson de décider si cela était valable. Et selon Derrickson, c’est valable, le film fait bien partie du MCU..

All Spider-man iterations are defacto MCU. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) November 23, 2020

Scott Derrickson, qui a réalisé le premier Doctor Strange, ne sera pas plus aux commandes de la franchise pour le second film. Il a quitté la réalisation mais reste producteur exécutif. Sam Raimi qui a réalisé la première trilogie Spider-Man, a repris les rênes. Cela pousse un peu plus la spéculation selon laquelle Doctor Strange 2 pourrait faire exactement ce que Derrickson dit et faire entrer les précédentes itérations de Spider-Man dans le canon du MCU.

Evidemment, on prendra ce que dit Derrickson avec précaution. Ce n’est que son avis, Ni Marvel Studios, ni Sony n’ont confirmé cela. Et s’il a été dit que les versions d’Andrew Garfield et Tobey Maguire pourraient apparaitre dans le prochain Spider-Man aux côtés de Tom Holland, ce n’est qu’une rumeur et rien de plus.

Ce qui pousse à croire que les films précédents sont dans le MCU, c’est la présence de J.K. Simmons qui a repris son rôle de J. Jonah Jameson qu’il tenait dans la première trilogie et le fait que Jamie Foxx reprenne son rôle d’Electro dans le prochain Spider-Man, qu’il avait dans The Amazing Spider-Man 2.

Source : Screen Rant / Crédit ©Marvel/Sony