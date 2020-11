Shameless saison 11 : Les Gallagher défendent leur quartier (Trailer de la saison finale)

Découvrez la bande-annonce de la saison finale de Shameless avec les Gallagher qui défendent leur quartier de la gentrification.

Après un teaser, Showtime dévoile enfin une bande-annonce complète pour la saison 11 de Shameless et ce n’est pas une pandémie mondiale qui va empêcher les Gallagher et leurs alliés de défendre leur quartier contre la gentrification qui prend vraiment de l’ampleur dans le South Side.

Dans le trailer de la dernière saison, on découvre nos personnages masqués contre le coronavirus mais qui se battent aussi pour protéger le South Side qui est en train de s’embourgeoiser. On découvre aussi Veronica et Kevin en train de vendre de la weed [legale], parce que bien évidemment, ils sont toujours sur les bons coups, n’est-ce pas ? Le trailer tease aussi une bataille entre les Milkovitch et les Gallagher.

Cette saison verra aussi Ian et Mickey, qui sont récemment mariés, tenter de trouver un équilibre dans leur relation. En ce qui concerne ce que les fans peuvent attendre, le showrunner John Wells confie à EW : « Je pense que [les fans] devraient s’attendre à plus de la même chose. »

Il ajoute : « Assurément, garder Ian et Mickey ensemble et essayer de voir ce que c’est pour eux d’être de jeunes mariés, voir Carl passer à autre chose et comment Tami et Lip vont s’adapter à être vraiment ensemble … et comment former nos propres familles sans compromettre nos relations avec notre famille d’origine ? »

« C’est un vrai défi, faire entrer d’autres personnes [dans] votre vie dont vous vous rendez compte qu’ils doivent être plus important dans la prise de décision que les membres de la famille que vous avez toujours considérés comme la chose la plus importante. Comment tout le monde s’adapte-t-il à cela ? »

Shameless revient le 6 décembre sur Showtime. Les 10 premières saisons sont disponibles en France sur Amazon Prime Video.

Shameless saison 11 – Trailer