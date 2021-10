Fear the Walking Dead saison 7 : Retour choquant d’un visage familier (spoilers)

Un visage familier a fait son retour dans le deuxième épisode de la saison 7 de Fear the Walking Dead. Spoilers.

Dans le premier épisode de la saison 6, Demetrius Grosse a joué Emile, un chasseur de primes embauché par Virginia (Colby Minifie) pour retrouver Morgan Jones (Lennie James) et mettre sa tête zombifiée dans une boîte. Cependant, c’est lui qui s’est retrouvé la tête fourrée à l’intérieur mais l’acteur est revenu dans la série, jouant le frère jumeau d’Emile, Josiah.

La révélation s’est produite de manière dramatique lorsque Josiah a ouvert la boîte étiquetée « Morgan Jones » et a sorti la tête d’Emile, les jumeaux se regardant – un humain, un zombie. Le retour de Grosse et l’apparition du frère d’Emile surviennent après que les showrunners de Fear Andrew Chambliss et Ian Goldberg aient laissé précédemment entendre qu’une telle tournure pourrait être en préparation après avoir été époustouflés par la performance originale de Grosse.

« Quand nous voyons une silhouette s’approcher de la boîte qui dit « Morgan Jones » et que nous voyons cette silhouette lever la tête, et nous le voyons enlever son masque et nous réalisons que c’est le visage d’Emile qui regarde le marcheur Emile, nous réalisons qu’il avait en fait un frère jumeau », a déclaré le co-showrunner de Fear Andrew Chambliss sur Fear TWD Episode Insider.

« Quand nous avons choisi Demetrius Grosse dans le rôle d’Emile et que nous avons vu son audition, puis que nous avons vu ses scènes arriver, nous savions que c’était un acteur incroyable et qu’il a vraiment apporté quelque chose de spécial à ce rôle. »

« Nous voulions trouver un moyen de ramener ce personnage », a ajouté Chambliss, « ou de ramener Demetrius, même si ce n’était pas dans le rôle d’Emile. »

C’était loin d’être le seul drame de l’épisode, alors qu’on voit Morgan, Grace (Karen David) et bébé Mo quelques mois après les explosions. Le trio a finalement essayé de sortir du rayon de l’explosion avant de se faire voler leur bébé et leur voiture par un couple pleurant la perte de leur propre bébé mis dans une valise transformé en Zombie.

Fear the Walking Dead, c’est le lundi sur MyCanal.

Source : Comic Book / Crédit ©AMC