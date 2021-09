Sex and the City : L’hommage touchant de Sarah Jessica Parker à Willie Garson

Après quelques jours de silence Sarah Jessica Parker rend un hommage touchant à Willie Garson décédé cette semaine.

Sarah Jessica Parker, star de la série Sex and the City, s’est exprimée ce vendredi 24 septembre pour rendre hommage à son ami Willie Garson décédé mardi. Parker a publié un message émouvant en l’honneur de Garson sur Instagram vendredi, après avoir précédemment déclaré qu’elle n’était « pas prête » à parler de sa mort mercredi, alors que les autres collègues de Garson se sont exprimés.

« C’est insupportable », a-t-elle commencé le post. « Parfois, le silence est une déclaration. De la gravité. L’angoisse. L’ampleur de la perte d’une amitié de plus de 30 ans. »

« Willie. Tout de toi va me manquer », a poursuivi l’actrice. « Et [je] rejouerai nos derniers moments ensemble. Je relirai chaque textos de tes derniers jours et mettrai à l’écrit nos derniers appels. Ton absence [est] un cratère que je remplirai de bénédiction de ces souvenirs et de tous ceux qui sont encore dans des recoins encore à faire surface. »

Elle a également partagé son « amour et ses plus sincères condoléances » au fils de Garson, Nathen, en écrivant : « Tu étais et es la lumière de la vie de Willie et sa plus grande réussite a été d’être ton papa. »

Elle a accompagné son message d’un diaporama de photos d’eux deux ensemble dans Sex and the City et dans les coulisses de la série.

Willie Garson incarnait Stanford Blatch dans Sex and the City. le meilleur ami gay de Carrie Bradshaw, dans la série HBO. Il a repris le rôle dans les films dérivés, ainsi que dans le prochain revival And Just Like That… L’acteur est décédé mardi à son domicile de Los Angeles suite à une bataille contre le cancer du pancréas.

Crédit ©HBO