House of the Dragon : La préquelle de Game of Thrones ajoute 7 acteurs

La préquelle de Game of Thrones continue de recruter avec sept nouveaux acteurs viennent d’être ajouter au casting. Ryan Corr (Holding the Man), Jefferson Hall (Devs), David Horovitch (Miss Marple), Graham McTavish (Outlander), Matthew Needham (Tchernobyl), Bill Patterson (Fleabag) et Gavin Spokes (Brexit) complètent le casting de House of the Dragon.

Corr sera Ser Harwin ‘Breakbones’ Strong. Il serait l’homme le plus fort des Sept Royaumes. Ser Harwin est le fils aîné du Maître des lois Lyonel Strong et héritier de Harrenhal.

Hall incarnera Lord Jason Lannister, il est le seigneur de Casterly Rock et jumeau de Ser Tyland Lannister. Il jouera également Tyland Lannister, le politicien rusé et calculateur, jumeau de Lord Jason Lannister.

Horovitch incarnera le Grand Mestre Mellos, voix de la raison et conseiller de confiance du roi Viserys.

McTavish rejoint le casting en tant que Ser Harrold Westerling qui a servi dans la garde royale depuis l’époque du roi Jaehaerys ; il est un parangon de chevalerie et d’honneur.

Needham incarnera Larys Strong, le fils cadet du Maître des lois Lyonel Strong, traduit en justice par son père.

Paterson incarnera Lord Lyman Beesbury, Lord de Honeyholt et Master of Coin dans le petit conseil du roi Viserys.

Enfin, Spokes se joint à la série en tant que Lord Lyonel Strong, le maître des lois du roi Viserys et Lord d’Harrenhal.

Ils rejoignent Paddy Considine (le Roi Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Matt Smith Prince Daemon Targaryen), Emma D’Arcy (Princesse Rhaenyra Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Eve Best (princesse Rhaenys Velaryon), Sonoya Mizuno (Mysaria) et Fabien Frankel (Ser Criston Cole).

House of the Dragon se déroule 300 ans avant la série originale Game of Thrones et suivra les ancêtres de Daenerys alors que la maison Targaryen entame sa chute historique.

George R.R. Martin, l’auteur des livres qui ont inspirés Game of Thrones et Ryan J. Condal (Colony) ont créé la préquelle; Miguel Sapochnik, qui a réalisé certains des plus grands épisodes de Game of Thrones sera co-showrunner avec Condal.

Source : Deadline / Crédit ©WarnerMedia/HBO