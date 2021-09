Doctor Who : Retour de Russell T. Davies, le showrunner original du revival

Russell T. Davies, qui a fait revenir Doctor Who en 2005, reprend son poste de showrunner après le départ de Chris Chibnall.

Russell T. Davies fait son retour dans le monde de Doctor Who. L’homme responsable du revival de la série en 2005 revient aux commandes de la série en tant que showrunner. A partir de 2023, il reprendra le poste laissé vacant par Chris Chibnall qui s’en ira après la saison 13.

« Je suis plus que ravi d’être de retour dans ma série préférée. Mais nous voyageons trop vite dans le temps, il y a toute une saison de la brillante Docteure de Jodie Whittaker dont je peux profiter, avec mon ami et héros Chris Chibnall à la barre – je suis toujours un spectateur pour le moment », a déclaré Davies dans un communiqué.

En 2005, Russell T. Davies a relancé la série classique de la BBC qui s’était arrêtée en 1989 (un téléfilm avait été réalisé entre temps en 1996). La première saison du revival avait été lancée avec Christopher Eccleston, puis David Tennant a repris le rôle du Docteur à partir de la saison 2. Davies avait alors quitté la série en 2009, laissant la place de showrunner à Steven Moffat.

Chibnall, l’actuel showrunner de Doctor Who, avec Jodie Whittaker dans le rôle principal, a qualifié le retour de Davies de « monumentalement excitant ». Whittaker quittera également la série après son mandat de trois saisons.

« Russell a fabriqué le bâton qui est sur le point de lui être rendu – Doctor Who, la BBC, l’industrie du cinéma au Pays de Galles, et soyons honnêtes tout le monde dans le monde entier, a tellement de raisons d’être très excités par ce qui nous attend », a déclaré Chibnall.

« Alors que le 13e Docteur se prépare à se lancer dans de nouvelles aventures extraordinaires, le vent du changement souffle… apportant avec lui des nouvelles qui raviront les fans de Doctor Who à travers le monde », a déclaré Piers Wenger, directeur des drames de la BBC. « Nous sommes ravis que Russell revienne à Doctor Who pour s’appuyer sur les énormes réalisations de Chris et Jodie. Merci à eux deux et à l’équipe de Cardiff pour tout ce qu’ils continuent de faire pour la série et bonjour Russell, c’est merveilleux de t’avoir à nouveau. »

Après avoir quitté Doctor Who en 2009, Russell T.Davies n’a pas chaumé. Il a notamment créé des séries comme Cucumber et Banana (deux séries liées l’une à l’autre), A Very English Scandal avec Hugh Grant et Ben Whishaw, la série d’anticipation Years & Years ou encore la poignante mini série It’s A Sin sur les années Sida.

On attend désormais de voir qui sera choisi pour incarner le nouveau ou la nouvelle Time Lord.

Source : Deadline / Crédit ©BBC/DR