Ray Donovan : Le film sera diffusé durant le premier trimestre 2022

Le film Ray Donovan, qui conclura la série, devrait être diffusé durant le premier trimestre de l’année 2022.

Alors que Ray Donovan avait brutalement été annulé après 7 saisons en 2019, il a été annoncé que l’univers de la série reviendra pour une dernière fois avec un film. Durant les TCA, Gary Levine et Jana Winograde, les patrons de la chaine Showtime, ont annoncé que le film sera diffusé durant le premier trimestre 2022.

Levine a été interrogé sur la décision de Showtime d’annuler Ray Donovan après sept saisons et le processus qui a conduit à sa résurrection pour un film de conclusion. « C’est parfois une décision très difficile », a déclaré Levine à propos de la fin d’une série.

Il ajoute : « Dans le meilleur des cas, vous pouvez le planifier, et cela peut être un bel atterrissage en douceur ; Homeland a eu un beau final à cet égard, tout comme Shameless, et parfois cela ne peut pas être planifié et les circonstances rendent la décision un peu plus abrupte, et c’était malheureusement le cas avec Ray, » se justifie-t-il.

« Je ne pense pas que le problème était que cela se terminait après sept saisons – bien que certaines personnes voudraient que cela dure pour toujours – je pense que c’était la soudaineté de l’annulation. »

L’annulation abrupte de la série avait même choqué le showrunner David Hollander et l’équipe créative de la série, qui ne l’avaient pas vu venir. La saison 7 n’était pas planifiée comme étant la dernière ce qui fut frustrant pour Hollander mais il a enfin la chance de finir son histoire.

Levine promet aux téléspectateurs une fin satisfaisante avec le film dans lequel Liev Schreiber revient dans le rôle-titre et Jon Voight reprend son rôle de Mickey Donovan. Kerris Dorsey (Bridget), Dash Mihok (Bunch), Pooch Hall (Daryll) ainsi qu’Eddie Marsan (Terry) seront aussi de retour pour compléter la famille Donovan. Schreiber a co-écrit le scénario avec Hollander, qui est à la réalisation du film.

« Nous avons entendu les fans, et nous sommes réactifs à notre public. Je pense que ce film de deux heures de Ray Donovan contribuera grandement à rendre cet atterrissage plus gracieux. »

Rendez-vous en 2022 pour la conclusion de Ray Donovan.

Source : Deadline / Crédit ©Showtime